Михаил Галустян о жене-молдаванке: "Вика занимается мной..."

Известный шоумен, актер и бывший "кавээнщик" Михаил Галустян раскрыл тайну, почему он не празднует свое 40-летие.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Популярному юмористу Михаилу Галустяну - 40 лет, однако шоумен не празднует эту дату. В интервью российским СМИ он рассказал, что не суеверный, но осторожный.

"Раз умные люди советуют не отмечать сорокалетие, то наверняка они что-то в этом понимают и знают. "Ничего страшного не случится. Друзья поймут, они тоже эту дату пропустили, все честно", - отметил Галустян в интервью изданию Starhit.

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Широкую известность Галустян получил благодаря сатирическому проекту Наша Russia, в рамках которого воплощал на экране несколько образов. Среди них — гастарбайтер Равшан. Но он также запомнился и номером про девочку, которая потерялась.

Не менее ярким был и образ "бородатого пионера".

Артист реализовал себя в карьере и личной жизни.

Он давно женат на молдаванке и счастлив в браке. Виктория (девичья фамилия Штефанец) родом из Краснограда, что на правом берегу Кубани. Родители девушки переехали в Россию из Молдовы еще до ее рождения. Поэтому Виктория считает себя русской.

Церемонию бракосочетания со своей избранницей Михаил провел три раза: сначала в Сочи, потом с друзьями в Москве и в третий раз – с родственниками, по армянским традициям. Не все в семье складывалось ладно, однажды чуть не разошлись, но рождение дочери скрепило союз. Михаил считает это событие самым прекрасным в своей жизни.

Сейчас супруги воспитывают двух дочек Эстеллу и Элину. Своими семейными фото чета нечасто радует поклонников. Но в день рождения мужа Виктория разместила в инстраграме романтический снимок. Она преподносит любимому красную розу.

Галустян рассказал журналистам, что в семье он главный. И деньгами, в смысле бюджетом семьи, тоже заведует он. Тем не менее он признался, что в семейных спорах он готов выслушать контрмнение жены. А еще нам понравилась такая его цитата:

"Вика занимается мной, детьми, плюс недавно открыла салон красоты, ездит туда постоянно, контролирует. Дочки теперь в школу ходят, днем у нее есть время. Ну а я дал деньги на бизнес-стартап — вот все мое участие. Если могу обеспечивать, зачем ей это (работа. - ред.)? Только не надо путать слова "работа" и "труд". Трудиться надо всегда. А работать на кого-то, под кем-то необязательно, если нет необходимости… Я считаю: есть семья, а есть все остальное. В этом — хороший баланс".

На сегодняшний день состояние Галустяна, по оценкам Forbes, составляет $2,2 миллиона в год.

Но не в деньгах ведь счастье. А популярного комика поздравим в следующем году.

А сегодня просто отличный повод вспомнить коронные шутки артиста и самые яркие образы.