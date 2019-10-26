Составлен список самых страшных сериалов в мире

В представленный рейтинг вошли истории о вампирах, серийных убийцах, зомби, мертвецах и других злодеях

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Журнал Rolling Stone в преддверии Хэллоуина составил рейтинг 30 самых страшных сериалов в истории телевидения. В список вошли картины о вампирах, зомби, убийцах, маньяках и других пугающих злодеев.

На первом месте оказался сериал режиссера Дэвида Линча "Твин Пикс", который рассказывает о загадочном убийстве молодой девушки Лоры Палмер. Однако устрашает не сам факт преступления, а те ужасы, которые вскрылись вместе с ним. Сериал шел в 1990-1991 годах и получил продолжение в виде третьего сезона в 2017-м.

На второе место Rolling Stone поставил научно-фантастическое шоу "Сумеречная зона" (1959 – 1964), а на третье сериал "Ганнибал" (2013-2015) с датским актером Мадсом Миккельсеном в роли маньяка-убийцы.

В список также попали "Американская история ужасов", "Черное зеркало", "Ходячие мертвецы", "Сверхъестественное", "Очень странные дела", "Секретные материалы" и другие.

Не обделили вниманием и шоу "Альфред Хичкок представляет", которое выходило с 1955 по 1965год. Rolling Stone поставил его на 18 место.

Последним в списке стал канадский телесериал "Боишься ли ты темноты?", выходивший на канале Nickelodeon с 1990 по 1996 год.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK