Умерла самая милая "Бурановская бабушка"

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Солистка фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Яковлевна Пугачева скончалась в возрасте 83 лет, сообщил в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.
Пугачева не дожила два дня до своего дня рождения. Коллектив "Бурановские бабушки" появились в селе Бураново Малопургинского района Удмуртии и получили известность благодаря оригинальным перепевкам современных хитов.
А в 2012 году ансамбль представлял Россию на "Евровидении" и занял второе место.
Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.— Александр Бречалов (@brechalov) 26 октября 2019 г.
Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI
Поклонники называли Пугачеву самой милой в коллективе.
Впервые "Бурановские бабушки" начали выступать с перепевками на удмуртском языке песен известных исполнителей в 2008 году, когда на праздновании Дня родного языка в Удмуртской государственной филармонии были исполнены песни Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя на удмуртском языке. С тех пор они неоднократно становились объектом внимания прессы и телевидения.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK