Умерла самая милая "Бурановская бабушка"

Народная любимица Наталья Пугачева не дожила два дня до своего дня рождения, ей было восемьдесят три года.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Солистка фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Яковлевна Пугачева скончалась в возрасте 83 лет, сообщил в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

Пугачева не дожила два дня до своего дня рождения. Коллектив "Бурановские бабушки" появились в селе Бураново Малопургинского района Удмуртии и получили известность благодаря оригинальным перепевкам современных хитов.

А в 2012 году ансамбль представлял Россию на "Евровидении" и занял второе место.

Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.

Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI — Александр Бречалов (@brechalov) 26 октября 2019 г.

​Поклонники называли Пугачеву самой милой в коллективе.

Впервые "Бурановские бабушки" начали выступать с перепевками на удмуртском языке песен известных исполнителей в 2008 году, когда на праздновании Дня родного языка в Удмуртской государственной филармонии были исполнены песни Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя на удмуртском языке. С тех пор они неоднократно становились объектом внимания прессы и телевидения.

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