Певица Адель потеряла форму, фанаты будут скучать по ее прежнему образу

Откровенный наряд, в котором британская певица пришла на одну из вечеринок, "показал" ее стройную фигуру.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Британская певица Адель появилась на вечеринке в честь 33-го дня рождения хип-хоп исполнителя Дрейка и поразила фанатов своим роскошным видом. Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adele (@officialadelefanpage) 24 Окт 2019 в 10:36 PDT

Коллеги и друзья певицы отметили, что она сильно похудела. Адель вышла в свет в черном бархатном платье с открытыми плечами. Наряд облегал бедра и талию певицы, подчеркивая ее постройневшую фигуру.

"Раньше я плакала, но теперь я потею", - подписала она фото в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adele (@adele) 11 Авг 2019 в 8:42 PDT

Ранее певица уже публиковала фотосвидетельства того, что борется с расставанием с мужем с помощью физических нагрузок. В июне таблоиды рассказали, что Адель начала ходить на тренировки, чтобы справиться со стрессом. В то же время, знаменитость не забывает о творчестве - по слухам, выход четвертого альбома Адель намечен на декабрь этого года.

Звезда рассталась с 45-летним бизнесменом и филантропом Саймоном Коннеки в апреле после восьми лет брака. В 2012 году у них родился сын Анджело.

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