Сенсационный аукцион: постеры из фильмов про Бонда проданы за $300 тысяч

Самая большая коллекция постеров из фильмов про Джеймса Бонда была продана за 227,5 тысяч фунтов стерлингов (около 292 тысяч долларов).

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Самая большая в мире коллекция постеров из фильмов про вымышленного агента британской разведки Джеймса Бонда продана на аукционе за 227,5 тысяч фунтов стерлингов (около 292 тысяч долларов), пишет издание РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Коллекция была выставлена на аукцион как в городе Рикмансуорт к северо-западу от Лондона, так и онлайн. Он проводился компанией Prop Store. Всего в коллекцию вошли почти 500 постеров, на котором изображен агент 007, его подруги и неприятели.

Дороже всего был продан постер из четвертого фильма бондианы "Шаровая молния" - за 12,5 тысяч стерлингов (около 16 тысяч долларов США). Постер из третьего фильма, "Голдфингер", был продан за 8 тысяч фунтов (около 10 тысяч долларов).

"Для нас это стало сенсационным аукционом, крупнейшим аукционом постеров про Джеймса Бонда в мире", - заявил генеральный директор компании Prop Store Стивен Лейн.

Премьера фильма "бондианы" "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.

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