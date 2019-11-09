В Южной Африке запускаются съемки драмы по бестселлеру "Дневник Гуантанамо"

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. В основе сюжета новой киноленты лежит история борьбы за выживание, описанная заключенным Гуантанамо по имени Мохаммед Ульд Слахи, изложенная им в ставшем бестселлером "Дневнике Гуантанамо".

Джоди Фостер сыграет в новой киноверсии о печально известной тюрьме на Кубе адвоката Нэнси Холландер, которая боролась за освобождение заключенного. В актерский состав киноленты также вошли Шэйлин Вудли, Тахар Рахим.

Мохаммед Ульд Слахи отсидел в тюрьме много лет без предъявления обвинения и суда, и уже потерял надежду на освобождение, когда встретился с адвокатом Нэнси Холландер (Фостер) и ее помощницей Тери Дункан (Вудли). Вместе они начинают бороться за справедливость.

Бенедикт Камбербэтч сыграл прокурора Стюарта Коуча, в руки которого попадают шокирующие сведения о заговорах. Исполнитель роли Шерлока выступает также продюсером картины.

Сценарий адаптирует Майкл Броннер (консультировал создателей «Манчестера 93», «Капитана Филлипса» и др.).

Предыдущей ролью Фостер на экране был sci-fi-триллер «Отель Артемида». Вудли не так давно участвовала во втором сезоне «Большой маленькой лжи». Режиссёр МакДональд в прошлом году работал над созданием документальной ленты «Уитни».

Съемки ленты начнутся в Южной Африке второго декабря, сообщает РИА Новости.

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