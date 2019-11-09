Шэрон Стоун повторила скандальный эпизод из "Основного инстинкта"

На церемонию вручения премии актриса пришла в сияющем мини-платье с глубоким декольте и кружевныех чулках. Стоун объяснила, почему в наши дни не сняли бы такой остросюжетный детектив.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Звезда Голливуда Шерон Стоун, которой недавно исполнился 61 год, повторила во время получения награды "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Берлине скандальную сцену из остросюжетного детектива "Основой инстинкт". Лента вышла на экраны в 1992 году.

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Получив статуэтку, Стоун села на стул прямо на сцене. Она рассказала, зрителями, что главное в жизни каждого человека — это быть самим собой.

На церемонию актриса пришла в сияющем мини-платье с глубоким декольте и кружевныех чулках. В ходе своего выступления она закинула ногу на ногу и прочитала мотивирующую речь о желании стать знаментым. Зал отреагировал громкими аплодисментами.

Стоун добавила, что знаменитая сцена из фильма изменила всю ее жизнь.