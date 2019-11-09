11:12 09 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск

Шэрон Стоун повторила скандальный эпизод из "Основного инстинкта"

© AFP 2019 / Patrick Hertzog
Культура
Получить короткую ссылку
62 0 0
Sputnik Молдова

На церемонию вручения премии актриса пришла в сияющем мини-платье с глубоким декольте и кружевныех чулках. Стоун объяснила, почему в наши дни не сняли бы такой остросюжетный детектив.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Звезда Голливуда Шерон Стоун, которой недавно исполнился 61 год, повторила во время получения награды "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Берлине скандальную сцену из остросюжетного детектива "Основой инстинкт". Лента вышла на экраны в 1992 году.

Что натворила бесстыжая Дженнифер Лопес: это позор на весь мир>>>

Получив статуэтку, Стоун села на стул прямо на сцене. Она рассказала, зрителями, что главное в жизни каждого человека — это быть самим собой.

На церемонию актриса пришла в сияющем мини-платье с глубоким декольте и кружевныех чулках. В ходе своего выступления она закинула ногу на ногу и прочитала мотивирующую речь о желании стать знаментым.  Зал отреагировал громкими аплодисментами. 

Стоун добавила, что знаменитая сцена из фильма изменила всю ее жизнь.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Invest Gagauzia
Лучшие моменты форума Invest Gagauzia-2019 в фоторепортаже Sputnik Молдова
Invest Gagauzia-2019: сотни участников, бизнес-диалог и инвестиции в регион
Invest Gagauzia-2019: сотни участников, бизнес-диалог и инвестиции в регион
Правительства Молдовы, рухнувшие после вотума недоверия
Правительства, рухнувшие после вотума недоверия

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться