Александра Пахмутова удостоена высшей награды России

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Большой букет от президента России, его торжественная речь в честь юбилярши, и аплодисменты зрителей. У известного композитора, автора любимых песен Александры Пахмутовой - юбилей.

В честь нее состоялся и концерт на на сцене Большого театра. Глава государства специально приехал в Большой, чтобы лично поздравить народную артистку.

В своей поздравительной речи Путин отметил, что наградил юбиляршу высшей наградой России - орденом Андрея Первозванного. По его словам, вручение этой награды состоится в Кремле.

"Хочу вас проинформировать, что мной подписан указ о награждении вас самым высоким орденом нашей страны - Андрея Первозванного. Для меня удовольствие и честь вручить его вам, как и положено, на торжественной церемонии в московском Кремле", - сообщил президент.

Путин поблагодарил Пахмутову за ее творчество, подчеркнув, что многие люди идут по жизни с музыкой, которую она создала.

"Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой", - сказал Путин.

По его словам, Пахмутова пишет музыку разного плана, в том числе для симфонических оркестров, для балета, но наибольшую известность имеет "песня, которая проникает в самую душу".

"Почему это так трогает всех нас? Потому что у нее есть свой автор, это вы. Но она народная", - считает президент. По его словам, композитор умеет проникнуть в самую душу и находит самое главное.

"А что самое главное? Это любовь. Любовь к Отечеству, любовь к близкому человеку, семье, детям, любовь к профессии, делу, которому мы служим. Поэтому это так трогает людей. Музыка завораживает безупречным рисунком, глубиной исполнения", - сказал Путин.

Президент поздравил также мужа Пахмутовой Николая Добронравова. По словам президента, скоро и у него будет день рождения.

В свою очередь, Александра Пахмутова поблагодарила президента за высокую награду.

"Андрей Первозванный - великий человек, великий мученик, для меня это большая честь получить такую награду. Хочу вам пожелать счастья, здоровья - здоровья очень крепкого, потому что у нас великие люди, великая страна, чтобы получалось все доброе, хорошее, высокое, что вы хотели для нашей страны, счастья вам и здоровья", - сказала она.

Александра Пахмутова за свою долгую музыкальную карьеру написала более 400 песен, которые стали хитами и классикой.

Музыкальное дарование Пахмутовой проявилось уже в раннем возрасте - свои первые мелодии она написала в три года, чем немало удивила родителей, - и с тех пор не расставалась с творчеством. Она окончила композиторское отделение Московской консерватории в 1953 году, работала в самых разных жанрах и направлениях.

"Ей одинаково хорошо удаются и энергичные марши ("Главное, ребята, сердцем не стареть", "Любовь, комсомол и весна!") и тонкие лирические мелодии ("Нежность", "Старый клен", "Как молоды мы были"). "Трус не играет в хоккей" стал настоящим спортивным гимном, песню "Надежда" космонавты до сих пор слушают перед полетом, а песня "До свидания, Москва, до свидания!" для многих стала самым ярким событием Олимпиады-80", - отмечается на сайте.

Гости юбилейного концерта услышали любимые многими поколениями композиции, а также несколько премьер, в том числе фрагменты новых балетов.