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Михаил Галустян

Галустян, в образе Super Жоrikа, покоряет сеть пылкой песней - видео

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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19 0 0
Sputnik Молдова

Музыкальный клип "Хочу тибя любицца" изобилует костюмами в леопардовой гамме и фирменными фишками шоумена.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Ролик, опубликованный позавчера на YouTube, уже просмотрели более миллиона с четвертью человек.

В кадре - Сочи, веселая компания, роскошная девушка и... горячая курортная любовь.

Галустян даже придумал как назвать собственный стиль исполнения — Electro Кавказ, о чем рассказал его коллега по Comedy Club и КВН Гарик Мартиросян.

После выхода клипа многие пользователи сразу стали сравнивать шоумена с Александром Реввой, который тоже не так давно стал певцом.

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