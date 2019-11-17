Праздник черной кошки: тайны, суеверия и факты

С черными котиками связано большое количество предрассудков, поверий и примет. Кто-то верит во все этj, кто-то нет, а кошке все равно. Она просто родилась черного цвета и хочет жить, как каждое живое существо на нашей планете.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Кошка – тоже друг человека, именно поэтому в Италии 12 лет назад был учрежден праздник, посвященный защите и спасению черных котов (ну и кошек, разумеется).

Черных кошек решено было чествовать семнадцатого ноября, так как эту цифру итальянцы относят к "нечистым", и именно в этот период завершается Хэллоуин. На этом предрассудки у зоозащитников по отношению к пушистым домашним хищникам заканчиваются. А идею праздника подхватили и в других странах. Так что эта дата уже международная.

Не секрет, что до сих пор во многих станах отождествляют черных кошек с темными силами, и считают, что эти милые создания обладают некой магической энергией и являются причинами многих несчастий их владельцев. На самом деле вся "необычность" черных кошек от сородичей другого окраса лишь в эффекте зрачков. Только у них они сужаются и расширяются, напоминая лунные фазы.

Кошек в Европе невзлюбили в Средние века. А началось с того, Ватикан объявил их олицетворением нечистой силы и пособниками ведьм, что подтверждалось соответствующей буллой (основной средневековый папский документ), изданной в 1484 году папой Иннокентием IV.

Кошек истребляли безжалостно — ежегодное сожжение черных кошек устраивали в день Святого Иоанна.

В XXI веке, конечно же, такой дикости уже нет. Но все равно защитники животных не на шутку обеспокоены: только в Италии примерно 1500 кошек убивают из года в год, не говоря уже о других странах.

Как заявляют итальянские зоозащитники, они будут не только помогать кошкам, но и награждать людей, которые проявляют сочувствие к затравленным животным.

Какое самое известное суеверие, связанное с черными кошками? Правильно - "дорожное".

Мол, перебежала дорогу — к несчастью. Но мало, кому известны подробности этой приметы: опасность есть, только если кошка прошла через дорогу справа налево. Да и то, если путника опередит кто-то другой, то беды не будет.

А знаете ли вы, что в некоторых странах не существует суеверия, связанные с нечистой силой черных кошек.

Например, в Великобритании верят, что хозяйка черного кота никогда не останется без поклонников, а в Шотландии полагают, что кошка цвета ночи приносит в дом богатство. Не обижают черных кошек и моряки: они уверены, что корабельный или домашний кот такого окраса сулит удачу в плавании.

В Австралии считают, что черный кот приносит удачу, а в России, кстати, полагают что черный коты защищают дом от воров.

Черные коты — превосходные охотники, так как, сливаясь с темнотой, они ловят крыс в трюмах кораблей, зернохранилищах и складах.

Для одних черные коты (ну, и кошки) - это "нечистая сила" и объекты суеверий, для других - источники творческого вдохновения. Например, британская группа Siouxsie and the Banshees сняла в начале 90-х прошлого века такой видеоклип.

Радикальный черный окрас, по официальным данным, могут иметь только 22 породы, предками которых являются древние финикийские коты.

Единственная в мире порода кошек, на сегодняшний день, которые бывают исключительно черного цвета – бомбейские. Бывает, что они рождаются со светлыми волосками или пятнышками, но со временем их окрас становится однородного черного цвета без каких-либо оттенков.

Стоит отметить, что 17 ноября это не единственный кошачий праздник. Во многих странах есть свои Дни кошек, а вот на международном уровне есть четко зафиксированная дата – 8 августа.

В США Днём кошки является 29 октября. В России – 1 марта. В Японии День кошки отмечается 22 февраля. В Польше день кота празднуется 17 февраля. Участники праздника играют с шерстяными клубками и в кульминации все оказываются обмотанными разноцветными нитками.

А каждые три года во второе воскресенье мая, в Бельгии, в городе Ипр, проводится кошачий парад.

Ученые считают, что одомашнивание кошки произошло примерно 9500 лет назад на Ближнем Востоке, там, где зародились и развивались древнейшие цивилизации. При переходе человека к оседлому образу жизни, с началом развития земледелия, появились излишки пищи — следовательно, возникла и необходимость ее защиты от грызунов.

Самое древнее археологическое свидетельство одомашнивания кошки было обнаружено в 2004 году на Кипре — в ходе раскопок ученые нашли совместное захоронение человека и кошки, которое датируется 7500 годом до нашей эры.

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