"Ну, погоди!": первая серия нового цикла на подходе

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. В продолжении мультсериала "Ну, погоди!" появятся новые герои. Об этом RT рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Они будут второстепенными. Все равно любые события будут происходить с ними на фоне главных событий Волка и Зайца", — отметила Слащева.

Каких именно персонажей создатели добавят в сериал и кто будет их озвучивать, Слащева не уточнила.

Ранее стало известно, что "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!". Ожидается, что первая серия выйдет летом 2020 года.

В 1969 году на экраны вышел первый мультфильм серии. Волка озвучил актер Анатолий Папанов, Зайца — актриса и певица Клара Румянова.

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