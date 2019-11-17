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Экспонаты Музея киностудии Союзмультфильм

"Ну, погоди!": первая серия нового цикла на подходе

© Sputnik / Сергей Пятаков
Культура
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Sputnik Молдова

В "Союзмультфильме" решили дать любимому многими поколениями анимационному сериалу креативное продолжение.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. В продолжении мультсериала "Ну, погоди!" появятся новые герои. Об этом RT рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Они будут второстепенными. Все равно любые события будут происходить с ними на фоне главных событий Волка и Зайца", — отметила Слащева.

© Sputnik / Sergey Pyatakov
Мультфильмы "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" получат продолжение
Каких именно персонажей создатели добавят в сериал и кто будет их озвучивать, Слащева не уточнила.

Ранее стало известно, что "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!". Ожидается, что первая серия выйдет летом 2020 года.

В 1969 году на экраны вышел первый мультфильм серии. Волка озвучил актер Анатолий Папанов, Зайца — актриса и певица Клара Румянова.

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