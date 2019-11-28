Церемония презентации логотипа Евровидения-2020 - видео

Очередной, 65-й международный песенный конкурс, пройдет в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая следующего года.

КИШИНЕВ, 28 ноя —Sputnik. Европейский вещательный союз представил официальный логотип Евровидения-2020.

Круг состоит из флагов 41 стран-участниц в порядке их первого участия в конкурсе.

Так совпало, что первыми на конкурсе в 1956 году выступали представители Нидерландов, поэтому в самом начале идут цвета их национального флага.

"Это решение характерно для голландского дизайна: логотип минималистичный, экспериментальный и инновационный. У него есть своя история, он красочный, торжественный" — заявил исполнительный продюсер Евровидения-2020 Ситсе Баккер.

Конкурс будет проходить под слоганом Open Up ("Откройся").

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