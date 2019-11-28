Снова вместе: The Pussycat Dolls воссоединяются

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Певица и танцовщица Николь Шерзингер опубликовала в инстаграме пост, в котором объявила о воссоединении американской поп и R&B группы The Pussycat Dolls.
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"Я очень рада сообщить, что мы вернулись! Tур стартует в Великобритании в апреле 2020 года!", — написала исполнительница.
Из публикации стало понятно, что к ансамблю в составе Кармит Бачар, Эшли Робертс, Джессики Сатта, Кимберли Уайатт и Николь Шерзингер не присоединится Мелоди Торнтон.
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Тур начнется более чем через десять лет после того, как The Pussycat Dolls распались на фоне слухов о том, что солисткам надоело быть в тени Николь Шерзингер. Тогда каждая из участниц решила заниматься сольной карьерой.
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