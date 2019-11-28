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The Pussycat Dolls

Снова вместе: The Pussycat Dolls воссоединяются

© AFP 2019 / Getty Images For Rock The Kasbah / Jason Merritt
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20191128/28367819/snova-vmeste-the-pussycat-dolls-vossoedinyayutsya.html

Команда распалась десять лет тому назад, когда каждая из участниц решила заниматься сольной карьерой.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Певица и танцовщица Николь Шерзингер опубликовала в инстаграме пост, в котором объявила о воссоединении американской поп и R&B группы The Pussycat Dolls.

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Публикация от Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger)

"Я очень рада сообщить, что мы вернулись! Tур стартует в Великобритании в апреле 2020 года!", — написала исполнительница.

Из публикации стало понятно, что к ансамблю в составе Кармит Бачар, Эшли Робертс, Джессики Сатта, Кимберли Уайатт и Николь Шерзингер не присоединится Мелоди Торнтон.

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Публикация от Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger)

Тур начнется более чем через десять лет после того, как The Pussycat Dolls распались на фоне слухов о том, что солисткам надоело быть в тени Николь Шерзингер. Тогда каждая из участниц решила заниматься сольной карьерой.

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