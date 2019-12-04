Откровение: Дарья Донцова об отношении к своим читателям

Суммарный тираж 219 книг, выпущенных автором за годы литературной карьеры, насчитывает рекордные 200 миллионов экземпляров.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Писательница Дарья Донцова заявила, что ей жалко своих читателей, многим из них ей приходится объяснять, как стать счастливыми.

"Мне по большей части жалко своих читателей, судя по Instagram и по вопросам, которые люди задают, складывается впечатление, что они не очень счастливы в жизни. Им приходится объяснять, что человек счастлив, когда он не хочет того, чего у него нет, а радуется тому, что у него есть", - сказала Донцова на пресс-конференции, посвященной 20-летию серии ее книг про любительницу частного сыска Дашу Васильеву.

Донцова представила на пресс-конференции новый детектив про Васильеву "Царевич с плохим резюме", сообщает РИА Новости.

"В новой книге полковник полиции Дегтярев уходит на пенсию, вернее, "его ушли". Вместе с Дашей он организует детективное агентство "Дегтярев Плаза Тюх", он хотел назвать его "Нюх", но описался в учредительских документах", - сказала Донцова.

Гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев рассказал, что цикл о Даше Васильевой существует 20 лет в одном оформлении и "не снижает оборотов", он по-прежнему популярен, а Донцова - самый читаемый автор в России.

"У Донцовой всего вышло 219 книг, что абсолютный рекорд среди писателей, суммарный тираж ее произведений составил 200 миллионов экземпляров", - рассказал Капьев.

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