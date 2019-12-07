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Купюры американских долларов.

Составлен топ самых высокооплачиваемых исполнителей года

© Sputnik / Виталий Тимкив
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20191207/28468195/sostavlen-top-samykh-vysokooplachivaemykh-ispolniteley-goda.html

Гонорары за гастрольные туры, реклама, контракты с лейблами, продажа альбомов и треков - все это позволяет музыкантам за год зарабатывать миллионы.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Первое место в топе самых высокооплачиваемых музыкантов мира по версии журнала Forbes заняла американская певица Тейлор Свифт. В 2019 году она ее счета пополнились на 185 миллионов долларов. 

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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Эксперты Forbes уточнили, что на это повлияла новая сделка с лейблом, рекламные контракты и завершение гастрольного тура.

На второй строчке рейтинга - рэпер Канье Уэст. Он заработал в уходящем году 150 миллионов долларов. Третью позицию своеобразного пьедестала почета занял британский исполнитель Эд Ширан. В 2019 году он заработал 110 миллионов долларов.

Далее следуют The Eagles (100 миллионов долларов), Элтон Джон (84 миллиона долларов), Jay-Z и его супруга Бейонсе (по 81 миллиону долларов).

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