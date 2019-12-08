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Президент России Владимир Путин поздравляет народную артистку СССР, актрису Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алису Фрейндлих

Путин: Фрейндлих заслуженно получила профессиональное признание

© Sputnik / Алексей Дружинин
Культура
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https://ru.sputnik.md/world_culture/20191208/28474481/putin-freyndlikh-zasluzhenno-poluchila-professionalnoe-priznanie.html

Важно, что и сегодня жизнь Фрейндлих наполнена творчеством, и она по-прежнему восхищает публику самобытным талантом, отметил Путин.

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 85-летием, отметив ее яркий и самобытный талант. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Сцена из фильма Жестокий романс
© Sputnik / Сергей Иванов
Сцена из фильма "Жестокий романс"

Российский лидер обратил внимание на то, что Фрейндлих заслуженно получила профессиональное признание и искреннюю любовь поклонников театра и кино.

"Важно, что и сегодня ваша жизнь наполнена творчеством, и вы по-прежнему восхищаете публику ярким, самобытным талантом и непревзойденным актерским мастерством", - говорится в телеграмме.

Путин пожелал актрисе успехов, здоровья и благополучия.

Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Она пережила блокаду.

Окончила Ленинградский театральный институт имени Островского, стала сниматься в кино в эпизодических ролях и работать в Театре имени Комиссаржевской. Самые известные роли она сыграла в фильмах "Служебный роман", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Соломенная шляпка".

© Sputnik /
Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме Эльдара Рязанова "Служебный роман"

Среди последних киноработ Фрейндлих - эпизоды в кино "Большой", "Карп отмороженный" и "Линия Марты".

Актриса по-прежнему работает в БДТ. В настоящее время она играет в спектаклях "Дядюшкин сон", "Лето одного года", "Война и мир", "Алиса". В этом году состоялась премьера спектакля Ивана Вырыпаева "Волнение", в котором Фрейндлих также играет главную роль.

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