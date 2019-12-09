Названа победительница конкурса "Мисс Вселенная-2019"

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", который состоялся в 68-й раз, в этом году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщатся в официальном Twitter.
Your new Miss Universe!!!! 😍✨#MissUniverse2019 pic.twitter.com/vqcZXjY7Zg— Miss Universe (@MissUniverse) 9 декабря 2019 г.
В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.
Известно, что победительница конкурса Зозибини Тунци увлечена искоренением гендерного насилия и стереотипов. Также она - за естественную красоту.
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Конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.
"Мисс Вселенная" проводится ежегодно с 1952 года. Штаб-квартира мероприятия располагается в Нью-Йорке.
Один из самых престижных конкурсов красоты в мире с 1996 по 2015 год принадлежал президенту США Дональду Трампу. Представительницы России принимают участие в соревновании с 1994 года. Чаще всех в конкурсе побеждали американки — восемь раз. В 2002 году звание «Мисс Вселенная» получила россиянка Оксана Федорова, однако позже ее лишили этого титула из-за неучастия в международных рекламных кампаниях и благотворительных акциях.
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