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Победительница конкурса Мисс Вселенная Зозибини Тунзи

Названа победительница конкурса "Мисс Вселенная-2019"

© AFP 2019 / Paras Griffin
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20191209/28478857/miss-vselennaya-2019-pobedA.html

Международный конкурс красоты проводится с 1952 года и считается одним из самых престижных в мире, прошедшее мероприятие было 68-м по счету.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", который состоялся в 68-й раз, в этом году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщатся в официальном Twitter.

​В тройку финалисток также вошли девушки из Мексики и Пуэрто-Рико.

Известно, что победительница конкурса Зозибини Тунци увлечена искоренением гендерного насилия и стереотипов. Также она - за естественную красоту.

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Конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.

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"Мисс Вселенная" проводится ежегодно с 1952 года. Штаб-квартира мероприятия располагается в Нью-Йорке.

Один из самых престижных конкурсов красоты в мире с 1996 по 2015 год принадлежал президенту США Дональду Трампу. Представительницы России принимают участие в соревновании с 1994 года. Чаще всех в конкурсе побеждали американки — восемь раз. В 2002 году звание «Мисс Вселенная» получила россиянка Оксана Федорова, однако позже ее лишили этого титула из-за неучастия в международных рекламных кампаниях и благотворительных акциях.

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