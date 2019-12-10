Оборвалась песня: не стало солистки поп-группы Roxette

Известная шведская исполнительница Мари Фредрикссон, солистка культовой группы Roxette, умерла на 62 году жизни, о причинах смерти сообщила ее менеджер.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Солистка всемирно известной шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 62-м году жизни. Об этом стало известно во вторник, у неё была опухоль мозга.

Информацию подтвердилf менеджер Фредрикссон Мари Димберг. Сообщение было опубликовано в твиттере Radio Sweden.

Fredrisksson's manager said the cause of death was an earlier illness. Fredrisksson was diagnosed with a brain tumor in 2002 and was given a slim chance of surviving at the time. She later explored her health problems in a solo English-language album released in 2004. — Radio Sweden (@radiosweden) 10 декабря 2019 г.

​"С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни", — заявила она.

У Фредрискссон была диагностирована опухоль головного мозга в 2002 году. Она долгие годы боролась с недугом.

Фредрикссон известна широкому кругу меломанов как солистка поп-рок группы Roxette. Кроме того, Мари принимала участие в записи сольных альбомов Пера Гессле и шведской группы Gyllene Tider. Певица также занималась сольной карьерой.

"Roxette" – одна из самых популярных поп-рок-групп в истории музыкальной индустрии. Шведский дуэт прославился после выхода первой композиции Neverending Love.

В 1987 году состоялись первые гастроли Roxette совместно с Эвой Дальгрен и Рататой. Через год Пер и Мари удалось добиться международного признания.

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