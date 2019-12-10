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Концерт Мари Фредрикссон из шведского поп-музыкального дуэта Roxette (1 июня 2011). Будапешт

Оборвалась песня: не стало солистки поп-группы Roxette

© AP Photo / Peter Kollanyi
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20191210/28501011/Roxette-dead-mary-fredrikson.html

Известная шведская исполнительница Мари Фредрикссон, солистка культовой группы Roxette, умерла на 62 году жизни, о причинах смерти сообщила ее менеджер.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Солистка всемирно известной шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 62-м году жизни. Об этом стало известно во вторник, у неё была опухоль мозга.

Информацию подтвердилf менеджер Фредрикссон Мари Димберг. Сообщение было опубликовано в твиттере Radio Sweden.

​"С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни", — заявила она.

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У Фредрискссон была диагностирована опухоль головного мозга в 2002 году. Она долгие годы боролась с недугом. 

Фредрикссон известна широкому кругу меломанов как солистка поп-рок группы Roxette. Кроме того, Мари принимала участие в записи сольных альбомов Пера Гессле и шведской группы Gyllene Tider. Певица также занималась сольной карьерой.

"Roxette" – одна из самых популярных поп-рок-групп в истории музыкальной индустрии. Шведский дуэт прославился после выхода первой композиции Neverending Love.

В 1987 году состоялись первые гастроли Roxette совместно с Эвой Дальгрен и Рататой. Через год Пер и Мари удалось добиться международного признания.

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