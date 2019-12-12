Культовая "Колыбельная Умки": новая аранжировка, голос Долиной

"Союзмультфильм" заканчивает работу над трехсерийной версией анимированной истории, которая стала спутником детства не только для сегодняшних малышей, но также для их мам и пап, бабушек и дедушек.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Знаменитую "Колыбельную медведицы" в новой серии мультфильма "Умка" спела Лариса Долина, рассказали в пресс-службе студии".

"Одну из самых знаменитых песен в отечественной мультипликации – "Колыбельную медведицы" в новой третьей серии мультфильма "Умка" исполнит народная артистка Российской Федерации Лариса Долина", — пояснили в пресс-службе журналистам.



© Sputnik / Максим Блинов Певица Лариса Долина

"Композиция будет представлена в новой аранжировке, однако, настроение и атмосфера оригинальной песни полностью сохранены, — привели слова композитора нового мультфильма Ивана Урюпина в студии. — Для песни характерна очень простая вокальная партия, ее может исполнить каждая мама и бабушка. При этом в тексте передан очень красивый и трогательный образ — Медведи — мама и ее сын сравниваются с созвездиями на небе".

В третьей серии мультфильма "Умка" создатели расскажут о "важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений", а также покажут пример доброго отношения к братьям меньшим.

Серия станет логичным завершением трилогии об Умке. В первой части медвежонок познает мир, во второй – взрослеет и отправляется в странствие, в третьей – возвращается домой.

Главного героя в третьей части озвучила актриса Лариса Брохман.

Композиция "Колыбельная медведицы" была написана композитором Евгением Крылатовым для мультфильма "Умка" 1969 года режиссеров Владимира Попова и Владимира Пекаря. В оригинальной версии песню исполняла Аида Ведищева.

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