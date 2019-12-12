01:18 13 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.32
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.74
Поиск
Медвежонок Умка с мамой-медведицей и другом-мальчиком на ВДНХ.

Культовая "Колыбельная Умки": новая аранжировка, голос Долиной

© Sputnik / Евгения Новоженина
Культура
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2852/50/28525075.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20191212/28525329/kultovaya-kolybelnaya-umki-novaya-aranzhirovka-golos-dolinoy.html

"Союзмультфильм" заканчивает работу над трехсерийной версией анимированной истории, которая стала спутником детства не только для сегодняшних малышей, но также для их мам и пап, бабушек и дедушек.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Знаменитую "Колыбельную медведицы" в новой серии мультфильма "Умка" спела Лариса Долина, рассказали в пресс-службе студии".

"Одну из самых знаменитых песен в отечественной мультипликации – "Колыбельную медведицы" в новой третьей серии мультфильма "Умка" исполнит народная артистка Российской Федерации Лариса Долина", — пояснили в пресс-службе журналистам.

Певица Лариса Долина.
© Sputnik / Максим Блинов
Певица Лариса Долина

"Композиция будет представлена в новой аранжировке, однако, настроение и атмосфера оригинальной песни полностью сохранены, — привели слова композитора нового мультфильма Ивана Урюпина в студии. — Для песни характерна очень простая вокальная партия, ее может исполнить каждая мама и бабушка. При этом в тексте передан очень красивый и трогательный образ — Медведи — мама и ее сын сравниваются с созвездиями на небе".

В третьей серии мультфильма "Умка" создатели расскажут о "важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений", а также покажут пример доброго отношения к братьям меньшим.

Кадр из мультфильма Антошка (Весёлая карусель, № 1). 1969 год
© Photo : Киностудия "Союзмультфильм"
Планы на 2019 год: "Союзмультфильм" произведет около 500 минут анимации

Серия станет логичным завершением трилогии об Умке. В первой части медвежонок познает мир, во второй – взрослеет и отправляется в странствие, в третьей – возвращается домой.

Главного героя в третьей части озвучила актриса Лариса Брохман.

Композиция "Колыбельная медведицы" была написана композитором Евгением Крылатовым для мультфильма "Умка" 1969 года режиссеров Владимира Попова и Владимира Пекаря. В оригинальной версии песню исполняла Аида Ведищева.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Союзмультфильм выпустил четвертую серию про "Простоквашино"
"Союзмультфильм" и Google готовят всем большой сюрприз


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Очередной этап образовательного проекта SputnikPro прошел в Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова.
Интересные вопросы, компетентные ответы: SputnikPro в Кишиневе - фото
Ты уже виноват, только потому что ты российский спортсмен: Генсек ВФВ о решении ВАДА
Ты уже виноват, только потому что ты российский спортсмен: Генсек ВФВ о решении WADA
В какие страны Молдова экспортирует вина
Топ стран-импортеров молдавского вина

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться