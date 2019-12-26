Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в больнице в Москве

Информацию о смерти худрука театр "Современник" подтвердили в театре, ранее была информация о госпитализации Галины Волчек.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в больнице в Москве на 87-м году жизни, сообщили в театре.

"Сегодня, 26 декабря 2019 года, скончалась Галина Борисовна Волчек — художественный руководитель Московского театра «Современник», народная артистка России.Галина Волчек была одним из основателей театра, возглавляла его с 1972 года. О дате и времени прощания будет сообщено позднее.

", - написано на сайте "Современника".

Ранее директор театра Игорь Попов сообщил, что Волчек госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу, ее состояние стабильное. В среду в СМИ появилась информация, что ее состояние резко ухудшилось.

Впервые на экране актриса появилась в роли служанки Мариторнес в фильме Григория Козинцева "Дон Кихот" (1957), далее последовали роли в фильмах "Король Лир", "Берегись автомобиля", "Русалочка", "Осенний марафон", "Таинственная страсть". Играя небольшие роли, она не давала шанса зрителю забыть или не заметить появление своих харизматичных героинь. Главные роли Волчек исполнила в детективе Леонида Аграновича "Свой", комедии "Маяковский смеется" по пьесе "Клоп" и сценарию "Позабудь про камин" Маяковского, где появилась в образах мадам Ренессанс и актрисы-халтурщицы.

© Sputnik / Сергей Пятаков Художественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек

В последние годы жизни здоровье Волчек начало давать сбои, она стала часто попадать в больницы, с 2014 года актриса страдала от прогрессирующей болезни позвоночника. В интервью она признавалась, что думает о преемнике, но не видит, кто мог бы пожертвовать всем ради театра, стать для него "родной матерью", как в свое время это сделала сама Волчек.

За свои заслуги, неоценимый вклад в культуру Волчек награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, премией президента РФ, режиссер является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Волчек – лауреат профессиональных премий "Золотая маска", "Звезда театрала", премии имени Товстоногова.

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