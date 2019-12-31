Невосполнимые потери: кто из знаменитостей умер в 2019 году

Уходящий год запомнился не только яркими событиями на ниве культуры и научных достижений, но и невосполнимыми утратами. Sputnik предлагает почтить память знаменитостей, которые покинули нас в 2019, но чьи имена надолго сохранит история

Уходящий год 2019-й год стал последним для многих выдающихся личностей. Среди них те, кто были кумирами миллионов, влияли на геополитику, меняли этот мир. Журналисты Sputnik Таджикистан подготовили "подборку памяти".



1. Дэцл

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известной широкой публике как Дэцл, скончался 3 февраля во время гастрольного тура в Ижевске. После выступления, находясь в гримерке, ему внезапно стало плохо, и он упал в обморок. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, реанимировать музыканта не удалось. Децл ушел из жизни молодым, в возрасте 35 лет.

© Sputnik / Дмитрий Коробейников ДЭЦЛ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ АНТИПИРАТСТВО

2. Карл Лагерфельд

Знаменитый немецкий модельер скончался от рака поджелудочной железы 19 февраля 2019 года.

С 1970-х он оставался одной из наиболее значимых фигур модного бизнеса, оставаясь живым талисманом итальянского дома моды Fendi и французского Chanel.

Скандальные высказывания о политике, перипетии личной жизни и история с наследством 200 миллионов долларов, оставленных любимой кошке Шупетте, прославили Лагерфельда ничуть не меньше, чем его проекты на ниве высокой моды.

© AFP 2019 / PATRICK KOVARIK Модельер Карл Лагерфельд в конце презентации Fendi осень-зима 17-18 Haute Couture (5 июля 2017). Париж

3. Жорес Алферов 2 марта

Лауреат Нобелевской премии по физике, чьи открытия стали базой для создания современных электронных устройств, - мобильников, проигрывателей, оптоволоконной связи, – Жорес Алферов прожил долгую, плодотворную жизнь и скончался в возрасте 88 лет из-за острой сердечно-легочной недостаточности.

© Sputnik / Владимир Федоренко Жорес Иванович Алферов

В современной России и СНГ Алферов был известен не просто как выдающийся физик и нобелевский лауреат, а еще и как талантливый популяризатор науки.

4. Кит Флинт 4 марта

Вокалист The Prodigy был найден мертвым 4 марта в своем доме в Эссексе. Музыкант покончил с собой из-за депрессии, вызванной сложным расставанием и разводом с супругой.

The Prodigy были пионерами рэйва и бигбита, а сам Кит Флинт благодаря яркому образу и внешности в 90-е стал настоящей иконой китайского ширпотреба. Его портрет украшал миллионы маек, сумок и плакатов, разошедшихся по рынкам СНГ миллионными тиражами. В итоге личность Флинта и The Prodigy были знакомы даже тем, кто никогда не слышал их музыку.

© Sputnik / Владимир Астапкович Keith Flint

5. Владимир Этуш 9 марта

Народный артист СССР скончался 9 марта на 97-году жизни. Рядовому зрителю он наиболее запомнился актерской игрой в комедиях Леонида Гайдая "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию", хотя за свою долгую жизнь он сыграл в 150 картинах.

© Sputnik / Алексей Филиппов Актёр Владимир Этуш

6. Марлен Хуциев 19 марта



Режиссер и актер Марлен Хуциев прославился в СССР такими фильмами, как "Весна на Заречной улице" и "Застава Ильича". Его режиссерский талант по достоинству ценили и критики, и простые зрители, за что он и получил звание народного артиста СССР и РСФСР. А с 1978 года Хуциев руководил мастерской режиссуры художественного кино во ВГИКе.

Кинорежиссер ушел из жизни 19 марта в возрасте 93 лет.

© Sputnik / Илья Питалев Юбилей Госфильмофонда России

7. Алексей Булдаков 3 апреля

Хотя Алексей Булдаков играл в театре с начала 1970-х, а в кино дебютировал в 1982-м, настоящая известность пришла к нему уже в зрелом возрасте, после съемок в фильме "Особенности национальной охоты".

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Актер Алексей Булдаков

И хотя его роль генерала Иволгина считалась ролью второго плана, именно незамысловатый персонаж Булдакова запомнился зрителям больше всего. Скончался он 3 апреля 2019 года, находясь на гастролях в Улан-Баторе.

8. Георгий Данелия 4 апреля

Режиссер, любимец советского зрителя, чьи фильмы мгновенно расходились на цитаты, ушел из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет.

Нельзя назвать лучшие фильмы Данелии – все они одинаково хороши. А уж что пересматривать – "Мимино", "Кин-дза-дза" или "Афоня" – зависит от личных предпочтений и любимого жанра.

© Sputnik / Сергей Пятаков Кинорежиссер Георгий Данелия

9. Элина Быстрицкая 26 апреля

Актриса театра и кино, народная артистка СССР родилась в Киеве в семье военного врача. Сперва и она выбрала военную карьеру, работая медсестрой в госпитале, и лишь потом, в конце 40-х, попробовала себя в театре.

© Sputnik / Владимир Астапкович Народная артистка СССР Элина Быстрицкая

Наибольшую известность Быстрицкой принесла роль казачки Аксиньи в фильме "Тихий дон". С 1958 по 2012 год она была в труппе Малого театра, а с 1978 работала преподавателем в ГИТИСе.

Умерла актриса 26 апреля на 92-м году жизни.

10. Рутгер Хауэр 19 июля

До того, как пойти в актеры, Рутгер Хауэр успел побыть моряком, автомойщиком, плотником, посмотреть мир, выучить несколько языков. Прославило его культовое кино "Бегущий по лезвию бритвы", один из главных фильмов в стиле кибер-панк, где Хауэр сыграл главную роль.

После этого он, не оставляя голливудской карьеры, активно играл и в кино и в театре у себя на родине в Нидерландах. Скончался он в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Актер Рутгер Хауэр

11. Вилли Токарев 4 августа

Вилен Иванович Токарев, более известный под своим творческим псевдонимом Вилли, родился на Кавказе в 1934 году в семье кубанских казаков, а имя в паспорте получил в честь вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.

© Sputnik / Руслан Кривобок Музыкант Вилли Токарев

И хотя он делал вполне успешную карьеру в СССР, в 1974 году он иммигрировал в США, где ему пришлось быть и разносчиком газет, и таксистом, а бывало что, и безработным.

Но благодаря яркому образу и вокальным данным он приобрел популярность и в эмигрантской среде, а после падения СССР - и на всем постсоветском пространстве. Умер певец 4 августа в возрасте 84 лет.

12. Александр Числов

Актер театра и кино, в основном играл эпизодические роли в более чем 250 кинофильмах, но при этом хорошо запомнился зрителю. Из его наиболее значимых работ можно назвать небольшие роли в фильмах "Беспредел", "Сто дней до приказа", "Роковые яйца" и "Ледниковый период".

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Александр Числов

Скончался Числов в возрасте 54 лет в результате обострения пневмонии.

13. Александра Назарова

Знаменитая актриса, настоящий хранитель традиций Театра им. Ермоловой, где она проработала более полувека, ушла из жизни 20 августа. Ей было 79 лет. Вне театра она снялась более чем в 90 кинокартинах и телесериалах, занималась дубляжом иностранных фильмов, работала над озвучиванием мультфильмов и компьютерных игр.

© Sputnik / Евгения Новоженина Актриса Александра Назарова

14. Жак Ширак

Жак Ширак возглавлял Францию в течение 12 лет, с 1995 по 2007-й. Один из лидеров правых голлистов Ширак еще с молодости прослыл довольно агрессивным политиком, за что получил от французских СМИ кличку - Животное, а оба его президентских срока сопровождались громкими скандалами. Ширак скончался 26 сентября 2019 года в Париже.

© AP Photo / Thibault Camus Президент Франции Жак Ширак

15. Марк Захаров

Режиссер театра и кино, худрук "Ленкома" скончался в Москве 28 сентября 2019 года от двусторонней пневмонии. Широкому зрителю Марк Захаров был известен, в первую очередь, как создатель таких шедевров советского кинематографа "12 стульев", "Обыкновенное чудо" и "Формула любви". Любителям театра он запомнился как постановщик 38 спектаклей "Ленкома".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Ушел из жизни легендарный режиссер Марк Захаров

16. Карел Готт

День смерти известного эстрадного певца стал днем траура в его родной Чехии. Карел Готт за свою жизнь записал порядка 2500 песен, снялся в тринадцати фильмах и стал 42-кратным победителем национального музыкального конкурса "Золотой соловей". О популярности Готта говорит тираж его пластинок, которых во времена СССР продано более 30 миллионов.

© Sputnik / Руслан Кривобок Концерт Карела Готта в Москве

17. Алексей Леонов

Первый человек в открытом космосе, дважды герой Советского Союза, космонавт Алексей Леонов в глазах людей уступал по популярности только Юрию Гагарину.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin Космонавт Алексей Леонов во время интервью агентству РИА Новости

Во всем мире Леонов был известен как исключительной храбрости человек, в нештатной ситуации сохранивший самообладание, когда раздувшийся космический скафандр препятствовал его возвращению в космический корабль. Причем Леонов был личностью разносторонней и получил признание как талантливый художник. Из жизни он ушел 11 октября на 86-м году жизни.

18. Мари Фредрикссон

Вокалистка шведской группы Roxette ушла из жизни девятого декабря, после того как 17 лет боролась с опухолью мозга. Хит Listen to your heart в исполнении Мари Фредрикссон стал настоящим хитом, обязательной составляющей практически любой дискотеки 90-х в Европе, Америке и России, а песни Roxette хотя бы раз слышали даже те, кто никогда не интересовался творчеством группы.

© AP Photo / Peter Kollanyi Концерт Мари Фредрикссон из шведского поп-музыкального дуэта Roxette (1 июня 2011). Будапешт

19. Юрий Лужков 10 декабря

Московский градоначальник, стоявший у руля столицы с 1992 по 2010 год, скончался в возрасте 83 лет. Причиной смерти стала аллергическая реакция. Деятельность Лужкова в качестве мэра оценивается весьма противоречиво самими москвичами.

© Sputnik / Igor Mikhalev Мэр Москвы Юрий Лужков, 2000 год

Кто-то благодарен ему за решение инфраструктурных и транспортных проблем, но многие считают, что он же изрядно подпортил безвкусным строительством облик города.

20. Галина Волчек 26 декабря

Актриса прославилась не только своими ролями в театре и кино, но и как художественной руководитель "Современника", который Волчек бессменно возглавляла с 1972 года. Галина Волчек — одна из немногих женщин, приглашенных в жюри Высшей лиги КВН.

© Sputnik / Сергей Пятаков Художественный руководитель Московского театра "Современник" Галина Волчек

В последние годы жизни Галина Волчек страдала хроническим бронхитом, а также практически не могла ходить из-за проблем с позвоночником. Она ушла из жизни 26 декабря на 78-м году жизни.