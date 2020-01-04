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Девушка ругается

В каких городах России чаще всего ругаются матом

© CC0 / Pixabay / RobinHiggins
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200104/28753422/V-kakikh-gorodakh-Rossii-chasche-vsego-rugayutsya-matom.html

Исследование проводилось на основании опроса местного населения, выяснилось, что "часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей страны.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Нецензурная лексика чаще всего слышна в крупных и средних городах, сообщает издание "РГ" со ссылкой на данные Финансового университета при правительстве России.

Доктор филологических наук, профессор Анатолий Баранов
© Photo : из архива автора
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Согласно результатам опроса, в общей сложности 18% жителей городов слышат нецензурные выражения "часто" и "довольно часто".

Как отмечается, наиболее часто мат можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте. 

Реже всего подобную лексику используют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

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Исследователи считают, что "чистота" языка связана с уровнем жизни.

"Интересно, что исследователи не просто выясняли, как часто в тех или иных городах жители используют крепкое словцо, но и сопоставили полученные данные с показателями потребительских настроений, уровнем жизни и экономической активности населения в этих городах. По результатам сопоставления было обнаружено, что территории с распространенной ненормативной лексикой отличаются, как правило, более низким уровнем жизни населения, средними и плохими дорогами, невысоким вниманием людей к собственному здоровью", - пишет издание.

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