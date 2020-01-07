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Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира.

Разгадана тайна самой дорогой в мире картины - этого никто не ожидал

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Культура
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Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Шар на картине Леонардо да Винчи почти не искажает пространство позади себя, что длительное время вызывало вопросы у искусствоведов, поскольку известно, что живописец и изобретатель занимался изучением оптики.

С помощью компьютерной графики исследователи выяснили, что предмет на картине — это полая сфера диаметром 6,8 сантиметра из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра. Шар расположен на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа.

Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира"

Два года назад американский биограф Уолтер Айзексон в работе, посвященной да Винчи, выразил мнение, что художник пытался наделить Христа и его шар "чудесными свойствами", отметив, что если бы он точно передал искажения, то ладонь позади сферы была бы уменьшенной или увеличенной.

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" долгое время считалась утраченной. В 2017 году ее продали на аукционе "Кристис" за 450 миллионов долларов, полотно стало самым дорогим произведением искусства в истории. Сейчас оно находится в частной коллекции, пишет РИА Новости.

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Теги:
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