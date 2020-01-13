00:04 14 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.33
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Новогодние колядки.

Румынская группа спела гагаузскую новогоднюю песню "Traka traka evinä"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
Получить короткую ссылку
0 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2875/39/28753948.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200113/28843443/rumynskaya-gruppa-spela-gagauzskuyu-pesnyu-traka-traka-evin.html

Новая версия известной мелодии встретила теплые отклики в комментариях в социальных сетях, в том числе и у жителей Гагаузии.

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. В канун "старого Нового года" румынская фолк-группа "Ecaterine & Dimitri Band" исполнила гагаузскую песню "Traka traka evinä", которая традиционно звучит во время колядок на новогодних праздниках.

Новая версия известной мелодии встретила теплые отклики в комментариях в социальных сетях, в том числе и у жителей Гагаузии.

"Вот с чем надо ехать на Евровидение", - написал один из пользователей Youtube.

Музыканты рассказали в Facebook, почему решили исполнить эту песню.

Вечер гагаузской культуры в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Песни, танцы и любовь: АТО Гагауз Ери отмечает четверть века существования
23

"Трака, Трака - наш символ. В детстве, в Молдове, в новогоднюю ночь вместе мы с ребятами ходили с поздравлениями на гагаузском языке, похожий обычай называют в Румынии "соркова", - написали артисты.

По их словам, это народная песня, "в которой заключен большой смысл, пожелания радости и благополучия в новом году. Она очень позитивна и передает балканский дух".

"Ecaterine & Dimitri Band" - кавер-группа, которая исполняет популярные и народные песни в собственной аранжировке.

В активе группы - десятки треков на английском, румынском, русском, итальянском, испанском языках и на языке ромов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Додон: наша задача – сделать всё для сохранения языков и традиций в Молдове
Рождественские колядки: живой фольклор в антураже экспонатов
Традиции зимних праздников в Молдове - история, уходящая в древность
Теги:
фольклор


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Необычное явление: волчье полнолуние и первое лунное затмение 2020 года
Путин предложил Асаду пригласить Дональда Трампа в Сирию
Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Сирию
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться