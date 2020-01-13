Румынская группа спела гагаузскую новогоднюю песню "Traka traka evinä"

Новая версия известной мелодии встретила теплые отклики в комментариях в социальных сетях, в том числе и у жителей Гагаузии.

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. В канун "старого Нового года" румынская фолк-группа "Ecaterine & Dimitri Band" исполнила гагаузскую песню "Traka traka evinä", которая традиционно звучит во время колядок на новогодних праздниках.

Новая версия известной мелодии встретила теплые отклики в комментариях в социальных сетях, в том числе и у жителей Гагаузии.

"Вот с чем надо ехать на Евровидение", - написал один из пользователей Youtube.

Музыканты рассказали в Facebook, почему решили исполнить эту песню.

"Трака, Трака - наш символ. В детстве, в Молдове, в новогоднюю ночь вместе мы с ребятами ходили с поздравлениями на гагаузском языке, похожий обычай называют в Румынии "соркова", - написали артисты.

По их словам, это народная песня, "в которой заключен большой смысл, пожелания радости и благополучия в новом году. Она очень позитивна и передает балканский дух".

"Ecaterine & Dimitri Band" - кавер-группа, которая исполняет популярные и народные песни в собственной аранжировке.

В активе группы - десятки треков на английском, румынском, русском, итальянском, испанском языках и на языке ромов.

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