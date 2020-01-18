Прощальная гастроль: Готье уходит из модельного бизнеса

Дизайнер, во многом определивший облик высокой моды 1980-х и 1990-х годов, решил отложить карандаш и повесить ножницы на крючок.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Знаменитый французский модельер Жан-Поль Готье заявил, что намерен поставить большую точку в своей полувековой творческой карьере.

Намеченное на 22 января шоу в парижском театре Шатле станет и итогом и венцом его профессиональной деятельности.

"Это будет большой праздник с моими друзьями, будем неплохо развлекаться!.. И сейчас я должен тебе слить кое-что: это будет мое последнее дефиле "от кутюр", мое последнее шоу Gaultier Paris", - говорит кутюрье в ролике, размещённом в его официальном аккаунте в сети Twitter.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm — Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) 17 января 2020 г.

​Готье решил не приурочивать прощание к какой-либо круглой дате (ему сейчас 68 лет). Его до сих пор продолжают называть "Несносным ребенком" французской и мировой высокой моды.

© Sputnik / Вадим Жернов Костюмы Готье для "Белоснежки" на музыку Густава Малера в Александринском театре.

Этот имидж он приобрел из-за бунтарского духа и склонность к эпатажу - в качестве стилиста в доме Пьер Карден, создателя собственного бренда, автора костюмов для звезд шоу-бизнеса, спектаклей и фильмов.

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