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Модельер Жан-Поль Готье.

Прощальная гастроль: Готье уходит из модельного бизнеса

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200118/28900910/proschalnaya-gastrol-gaulthier-ukhodit-iz-modelnogo-biznesa.html

Дизайнер, во многом определивший облик высокой моды 1980-х и 1990-х годов, решил отложить карандаш и повесить ножницы на крючок.

КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Знаменитый французский модельер Жан-Поль Готье заявил, что намерен поставить большую точку в своей полувековой творческой карьере.

Намеченное на 22 января шоу в парижском театре Шатле станет и итогом и венцом его профессиональной деятельности.

"Это будет большой праздник с моими друзьями, будем неплохо развлекаться!.. И сейчас я должен тебе слить кое-что: это будет мое последнее дефиле "от кутюр", мое последнее шоу Gaultier Paris", - говорит кутюрье в ролике, размещённом в его официальном аккаунте в сети Twitter.

​Готье решил не приурочивать прощание к какой-либо круглой дате (ему сейчас 68 лет). Его до сих пор продолжают называть "Несносным ребенком" французской и мировой высокой моды.

Костюмы Готье для Белоснежки на музыку Густава Малера в Александринском театре.
© Sputnik / Вадим Жернов
Костюмы Готье для "Белоснежки" на музыку Густава Малера в Александринском театре.

Этот имидж он приобрел из-за бунтарского духа и склонность к эпатажу - в качестве стилиста в доме Пьер Карден, создателя собственного бренда, автора костюмов для звезд шоу-бизнеса, спектаклей и фильмов.

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