Топ-7 песен Владимира Высоцкого в необычной обработке - видео

Песни Владимира Высоцкого актуальны и в ХХI веке, что доказывает подборка видеороликов, представленная в этой публикации.

Каждый актер мечтает сыграть Гамлета, каждая актриса — Офелию. Записать свою версию песни Высоцкого мечтают многие музыканты. Но не у всех, кто решился на этот шаг получается именно "своя" песня.

В день рождения Владимира Высоцкого корреспонденты Sputnik Молдова вспомнили самые необычные кавер-версии (перепевки).

1. Актриса Оксана Акиньшина спела в 2012 "Песню про Белого слона". Естественная, смелая, импульсивная! Оказывается, не всегда можно иметь сильный голос, чтобы донести до слушателя "нерв песни". И, наверное, это дар — спокойно, без обертонов, рассказать историю так, как будто до тебя ее никто не рассказывал.

2. Анна Мунтяну, так зовут юную молдаванку, лауреата многих песенных конкурсов. В 13 лет она произвела настоящий фурор, исполнив сложную композицию Владимира Семеновича - "Песня микрофона". Многие зрители заметили, что девочка удачно попала в образ. На какое-то мгновение даже показалось, что она похожа на Владимира Высоцкого. Вот это голосище!

3.Лидер группы "Гражданская оборона" Егор Летов в 2002 году выпустил альбом "Звездопад", полностью состоящий из каверов на его любимых советских исполнителей. Высоцкий тоже вошел в их число. У Летова, как и у Высоцкого, эмоциональный надрыв в голосе стал визитной карточкой. В эмоциональности, кавер не уступал оригиналу.

4. Рэпер Баста, он же Василий Вакуленко, он же Ноггано и он же Nintendo восемь лет назад исполнил свою версию песни "Райские яблоки". Конечно, для многих не хватает "надрывного голоса" Владимира Семеновича, его плачущей семиструнки. Но это один из немногих каверов, где исполнитель не только не подражает автору, ему удалось прочувствовать, и, может быть, пережить историю.

5. Группа "Алиса". Еще одна удивительная "перепевка" барда. Но песня Константина Кинчева "Ямщик" не классический кавер. Это своя музыкальная фантазия на стихи Владимира Семеновича "Я дышал синевой".

6. Группа "Мельница"". Фолк-рок певица Хелависа перепела "Балладу о борьбе". Эту композицию Высоцкий написал для фильма "Стрелы Робин Гуда".

"Женская версия" получилась сдержанной. Но это на первый "слух" так кажется. Если еще раз переслушать, то вырисовывается образ преподавательницы литературы, которая пробудила у учеников интерес к произведению.

7. Живет за океаном такой парень — Вадим Астрахан. Он по специальности химик, но в свободное от работы время переводит на английский язык песни Владимира Семеновича. Сочиняет песни в разных жанрах. В одном из своих интервью Астрахан признался, что до американской публики весьма непросто донести те образы, которые присутствуют в песнях Высоцкого. Некоторые вещи остаются для американцев загадкой. Но, как утверждает переводчик, главное – передать дух. Что и было сделано в Race to the Horizon. "Горизонт". Высоцкий - на английском. В стиле "хэви-метал"!

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