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Владимир Высоцкий в сцене из спектакля Десять дней, которые потрясли мир в постановке Театра на Таганке

"Давайте, я спою вам" - сегодня 82 года со дня рождения Владимира Высоцкого

© Sputnik / Анатолий Гаранин
Культура
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Высоцкий - 82: такой, какой есть (10)
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Sputnik Молдова
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Владимиру Высоцкому 25 января исполнилось бы 82 года, смотрите в подборке Sputnik Молдова интересные факты из жизни одного из самых ярких поэтов и актеров современности.

Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года в семье военного, будущего участника Великой Отечественной войны Семена Владимировича Высоцкого и Нины Максимовны Серегиной.

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В начале 1950 семья Высоцких жила на Большом Каретном переулке, 15, кв. 4. Название дано по находившемуся здесь Каретному ряду, где изготавливались и продавались кареты и экипажи. Это местечко старой Москвы увековечено в песне "На большом каретном".

В школьные годы Высоцкий посещал драматический кружок под руководством артиста МХАТа В. Богомолова.

Однако тогда он еще не был уверен, что хочет стать именно актером. Поэтому после окончания школы он поступает в московский инженерно-строительный институт. Но и там он не находит себе места. Высоцкий покинул вуз уже после первого семестра.

Молодой Высоцкий проводил много времени на Большом Каретном в компании друзей. Он посвящал им эпиграммы. По воспоминаниям об этом времени в 1964 г. им была написана песня со словами «Ведь в Каретном ряду первый дом от угла — Для друзей, для друзей».

С 1956 по 1960 год Высоцкий — студент актёрского отделения Школы-студии МХАТ.

В 1960 году, молодой артист поступил в труппу театра имени Пушкина. Следующим местом работы стал Московский театр миниатюр. Очень хотел работать в "Современнике", но, к сожалению, не сложилось. В 1964-м Высоцкий был принят в Театр на Таганке, где остался на всю жизнь.

Высоцкий в кино: в кадре и за кадром

Дебют Высоцкого в кино состоялся в 1958 году, в фильме режиссера Василия Ордынского "Сверстницы". В 1961 г — первая заметная роль в картине "Карьера Димы Горина". А в 1976 году у Александра Митты Высоцкий сыграл Ибрагима Ганнибала — арапа Петра I, прадеда А.С. Пушкина. Высоцкий снялся в 26 кинолентах, его песни прозвучали в 32 художественных фильмах.

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"Высоцкий чрезвычайно неудобный актер для режиссера",- Станислав Говорухин.«Место встречи изменить нельзя»"— самый известный фильм, где у Высоцкого была главная роль.

"Работать с Высоцким было непросто, он чрезвычайно неудобный актер для режиссера…Совершенно не переносил второй дубль. Просто не любил повторяться", — вспоминал кинорежиссер Говорухин о работе с актером на съемках картины.

Музыкант Александр Ф. Скляр
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Александр Скляр: в песнях Высоцкого очень много рок-н-ролла

"Место встречи…" — один из немногих фильмов, где Высоцкий поёт не свои песни. Для этой картины он написал песню "О конце войны" ("Сбивают из досок столы во дворе…"), но Говорухин отказался включать её в киноленту, так же, как и предложенную "Балладу о детстве".

После съемок, отдыхая на даче у писателя Аркадия Вайнера (один из авторов романа "Эра Милосердия", который лег в основу в "Место встречи…"), Высоцкий по-своему "отомстил" коллегам за то, что в фильме они не дали ему спеть свою композицию. Артист исполнил шуточную песню "Братьям Вайнерам". В ней он вспоминает и Глеба Жиглова, и вообще все съемочные дни…Но Высоцкий всё-таки спел в кадре. Правда, романс Вертинского.

И еще один факт

Знаменитый пиджак Глеба Жиглова был пошит на Кишиневской фабрике имени XXIII съезда КПСС, он числился на киностудии "Молдова-филм" под инвентарным номером 50697. Здесь была отличная коллекция одежды для советской киноиндустрии. Когда костюмеры привезли реквизит в Одессу, Высоцкий сразу выбрал именно этот двубортный пиджак.

Владимир Высоцкий
© Sputnik / Галина Кмит
Помним Высоцкого: эти песни не горят

Кроме "Место встречи…" главных киноролей у Высоцкого было еще несколько — белый офицер Брусенцов ("Служили два товарища"), Рябой ("Хозяин тайги"), фон Корен ("Плохой хороший человек"), арап ("Сказ про то, как царь Пётр арапа женил"), Дон Гуан ("Маленькие трагедии"). Все они сыграны с блеском, отмечены высоким мастерством перевоплощения. 

Официальное признание Высоцкого как профессионального певца состоялось 13 февраля 1978 года: приказом № 103 министра культуры СССР Владимиру Высоцкому была присвоена высшая категория вокалиста-солиста эстрады. Невероятно, но в СССР по ЦT в годы жизни Высоцкого ни разу не показали его выступление. Единственная запись появилась лишь в 1981 и 1987 гг.

Смотрите материал в формате "Большой истории" здесь>>>>

Тем не менее, вместе с актёрами Театра на Таганке Высоцкий ездил с гастролями за границу: в Болгарию, Венгрию, Югославию, Францию, Германию, Польшу. Получив разрешение выехать к жене во Францию с частным визитом, он сумел также побывать несколько раз в США, Канаде, Мексике, Англии, Италии и т.д. Всего Высоцкий дал более 1000 концертов в СССР и за рубежом.

В последний раз на театральную сцену Высоцкий вышел в своей знаменитой роли Гамлета 18 июля 1980 года. А через неделю — 25 июля 1980 года Высоцкий умер от сердечной недостаточности.
Хоронили его всем миром, всем советским народом. Тело Высоцкого погребено на Ваганьковском кладбище в Москве. Но его энергия поэта, ритм его песен пульсируют и в XXI веке!

*По материалам из открытых источников .

Тема:
Высоцкий - 82: такой, какой есть (10)


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