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Билли Эйлиш позирует за кулисами со своими наградами Grammy (26 января 2020). Лос Анджелес

Хорошие девочки попадают на Grammy: певица Билли Айлиш удивила всех

© REUTERS / MONICA ALMEIDA
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200127/28994842/Billie-Eilish-horoshie-devochki-popadayut-na-grammy.html

Восемнадцатилетняя американская исполнительница Билли Айлиш получила "Грэмми" в четырех самых престижных номинациях.

КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Четыре премии Grammy получила на прошедшей церемонии награждения 18-летняя американка Билли Айлиш. Песней года стала ее композиция Bad Guy. Трансляцию церемонии, прошедшей в Лос-Анджелесе, вел телеканал СBS, передает РИА Новости.

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Билли Айлиш "обогнала" таких знаменитостей, как Леди Гага, Тейлор Свифт Лана Дель Рей и др. Молодая американка собрала статуэтки Grammy за "Лучшую запись года", "Лучшую песню года", "Лучший альбом года". Выиграла она и в номинации "Лучший новый исполнитель года".

Песней года стала композиция Bad Guy. Обычно статуэтку в этой категории вручают автору песни. Но композиция написана в соавторстве, поэтому, помимо Айлиш, ее получил и брат певицы Финнеас О'Коннелл.

 А лучшим альбомом был признан диск "When We All Asleep, Where Do We Go?". Песня "Все хорошие девочки попадают в ад" стала в прошлом году своеобразной визитной карточкой Айлиш.

Дерзкая Билли Айлиш (Billy Eilish), несмотря на свой недуг, (у нее синдром Туретта) ярко ворвалась в мир шоу-бизнеса. И, судя по всему, она намерена надолго в нем остаться. У нее армия поклонников как среди молодежи, так и среди взрослых.

Премия Grammy вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях как популярной, так и классической музыки американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи с 1958 года.

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