Теперь в семье "пять главных элементов": Милла Йовович родила третьего ребенка

За время беременности Йовович набрала почти 25 килограммов. Она признавалась, что ее больше всего пугала угроза выкидыша.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Известная американская актриса со славянскими корнями Милла Йовович родила третьего ребёнка. В социальных сетях сообщение распространила старшая дочь знаменитости Эва. "Добро пожаловать в мир, моя новая сестренка! Мы тебя любим!"— написала она в своем аккfунте в Instagram.

Новорожденную девочку назвали Оушан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MillaJovovichismyworld (@millaismyworld) 2 Фев 2020 в 1:53 PST

Вместе с режиссером Полом Андерсоном Йовович уже воспитывает 2-х дочерей — 12-летнюю Эву и 4-летнюю Дашиэл.

Ранее голливудская знаменитость не скрывала своей тревоги. По ее словам, она сильно переживала (как из-за возраста - ей 44 года, так и из-за неудачной беременности в 2017 году, когда она потеряла ребенка).

За время беременности Йовович набрала почти 25 килограммов. Она признавалась, что ее больше всего пугала угроза выкидыша.

"Я суперпараноик и очень осторожна, чтобы не допустить ничего, что потенциально может привести к выкидышу", - рассказывала она в Instagram.

Но роды прошли хорошо, с девочкой и мамой все в порядке.

Теперь семья актрисы блокабастера "Пятый элемент" - состоит из 5 человек - ее самой, мужа и троих детей.

Милла Йовович родилась в СССР. Ее мать Галина Логинова - актриса, она связала свою жизнь с сербским врачом Боги Йововичем.

В январе 1981 года семья эмигрировала из СССР. Она несколько лет прожила в Лондоне, затем переехала в США: в Сакраменто, затем в Лос-Анджелес.