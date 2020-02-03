11:52 03 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.29
  • USD17.47
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск

Теперь в семье "пять главных элементов": Милла Йовович родила третьего ребенка

© Sputnik / Елена Пахомова
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (146)
84 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2906/68/29066845.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200203/29066642.html

За время беременности Йовович набрала почти 25 килограммов. Она признавалась, что ее больше всего пугала угроза выкидыша.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Известная американская актриса со славянскими корнями Милла Йовович родила третьего ребёнка. В социальных сетях сообщение распространила старшая дочь знаменитости Эва. "Добро пожаловать в мир, моя новая сестренка! Мы тебя любим!"— написала она в своем аккfунте в Instagram.

Новорожденную девочку назвали Оушан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MillaJovovichismyworld (@millaismyworld)

Вместе с режиссером Полом Андерсоном Йовович уже воспитывает 2-х дочерей — 12-летнюю Эву и 4-летнюю Дашиэл.

Ранее голливудская знаменитость не скрывала своей тревоги. По ее словам, она сильно переживала (как из-за возраста - ей 44 года, так и из-за неудачной беременности в 2017 году, когда она потеряла ребенка).

За время беременности Йовович набрала почти 25 килограммов. Она признавалась, что ее больше всего пугала угроза выкидыша.

"Я суперпараноик и очень осторожна, чтобы не допустить ничего, что потенциально может привести к выкидышу", - рассказывала она в Instagram.

Но роды прошли хорошо, с девочкой и мамой все в порядке.

Теперь семья актрисы блокабастера "Пятый элемент" - состоит из 5 человек - ее самой, мужа и троих детей.

Милла Йовович родилась в СССР. Ее мать Галина Логинова -  актриса, она связала свою жизнь с сербским врачом Боги Йововичем.

В январе 1981 года семья эмигрировала из СССР. Она несколько лет прожила в Лондоне, затем переехала в США: в Сакраменто, затем в Лос-Анджелес.


Загрузка...
Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (146)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Северное сияние в Мурманской области.
Северное сияние в Мурманской области
Шапка из фольги и “лунная походка”: видео эпичного побега узбека из Беларуси в Литву
Шапка из фольги и “лунная походка”: эпичный побег узбека из Беларуси в Литву
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться