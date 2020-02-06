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Погасла звезда Голливуда: Кирк Дуглас ушел в бессмертие

© CC0 / Pixabay / Byn_Li
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200206/29102912/Pogasla-zvezda-Gollivuda-Kirk-Duglas-ushel-v-bessmertie.html

Майкл Дуглас подчеркнул, что его отец был легендой золотого века кинематографа, несмотря только на один "Оскар".

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. В США ушел из жизни легендарный американский актёр, один из последних "золотой эры" Голливуда, писатель, филантроп и бывший посол доброй воли Госдепартамента США Кирк Дуглас. Ему было 103 года.

"С огромной печалью я и мои братья объявляем, что Кирк Дуглас покинул нас сегодня в возрасте 103 лет. Он был гуманистом, чье стремление к справедливости устанавливает стандарт для всех нас", - сообщил журналистам его сын, актер Майкл Дуглас.

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Публикация от Michael Douglas (@michaelkirkdouglas)

Кирк Дуглас (имя при рождении Исер Даниелович) известен многочисленными ролями в кино, в том числе в фильмах "Спартак" и "Детективная история", а также на Бродвее ("Пролетая над гнездом кукушки"). Он написал десять книг. Дуглас считается одним из наиболее известных и успешных актеров-мужчин в истории кинематограф.

Майкл Дуглас подчеркнул, что его отец был легендой золотого века кинематографа, несмотря только на один "Оскар".

Статуэтку ему вручили в 1996 году за 50-летний вклад в кинематограф. Кроме работы в кино Дуглас-старший написал десять книг.

Дуглас-старший родился в американском штате Нью-Йорк в семье эмигрантов из Российской империи, точнее - из белорусского Могилева.

При рождении он получил имя Исер Даниелович. Позже он сменил его на будущее "звездное". По окончании колледжа в 1939 году Дуглас отправился в Нью-Йорк и поступил в Американскую академию драматического искусства. Во время Второй мировой войны служил в Тихоокеанском флоте ВМС США.



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