"Сваты" возвращаются: первые видео со съемок седьмого сезона

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Творческая группа приступила к работе в конце января в Белоруссии, сообщается в официальной группе "Сватов" в инстаграме.
"Еще не отснято ничего. Предстоит большая работа. Предыдущих сцен, отработанных в 2017 году, не будет. Снимают все заново. Многое изменилось за это время, поэтому пришлось вносить правки в сценарий. Но седьмой сезон будет", — заверили администраторы аккаунта.
Они уточнили, что сейчас актеры и создатели шоу снимают зимнюю часть сезона, а в мае снова приступят к работе.
Между тем в соцсетях появились первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
На одном из роликов появляется Федор Добронравов. Актер танцует на улице во время празднования Масленицы.
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На другом видео поклонники смогли заснять отрывок эпизода, который снимали вечером. Три актрисы быстрым шагом идут к зданию, напоминающему "Дворец культуры", и что-то громко обсуждают.
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Съемочный период, монтаж, озвучка и запуск анонсов займут много месяцев. Модераторы аккаунта считают, что сериал выйдет не раньше 2021 года.
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