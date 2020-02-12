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Федор Добронравов.

"Сваты" возвращаются: первые видео со съемок седьмого сезона

© Sputnik / Евгений Биятов
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200212/29176082/svaty-vozvraschayutsya-pervye-video-so-semok-sedmogo-sezona.html

Полюбившийся многим телезрителям комедийный сериал получит свое продолжение, в актерском составе изменения небольшие.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Творческая группа приступила к работе в конце января в Белоруссии, сообщается в официальной группе "Сватов" в инстаграме.

"Еще не отснято ничего. Предстоит большая работа. Предыдущих сцен, отработанных в 2017 году, не будет. Снимают все заново. Многое изменилось за это время, поэтому пришлось вносить правки в сценарий. Но седьмой сезон будет", — заверили администраторы аккаунта.

Они уточнили, что сейчас актеры и создатели шоу снимают зимнюю часть сезона, а в мае снова приступят к работе.

Между тем в соцсетях появились первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".

На одном из роликов появляется Федор Добронравов. Актер танцует на улице во время празднования Масленицы.

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Публикация от Сваты 7 (@svati7_love)

На другом видео поклонники смогли заснять отрывок эпизода, который снимали вечером. Три актрисы быстрым шагом идут к зданию, напоминающему "Дворец культуры", и что-то громко обсуждают.

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Публикация от С🅱️🅰️ТЫ 7️⃣ Скоро (@svati_7film)

Съемочный период, монтаж, озвучка и запуск анонсов займут много месяцев. Модераторы аккаунта считают, что сериал выйдет не раньше 2021 года.

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