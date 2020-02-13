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Eurovision 2020

России достанется второе место на "Евровидении-2020": прогноз букмекеров

© Photo : NPO / CLEVER°FRANKE
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200213/29186893/russia-eurovision-prognoz.html

Крупнейшие конторы по приему ставок опубликовали новый "рейтинг перспективности" участников песенного конкурса.

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Согласно обновленным данным, представитель России займет на "Евровидении" второе место.

Евровидение
© AP Photo / Armando Franca
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 По подсчетам букмекеров, его коэффициент на данный момент равен 6%.

Победителем "Евровидения-2020", если верить прогнозу, станет певец из Италии Diodato с песней Fai rumore (8%), считают авторы прогноза.

Третьим окажется певец из Швеции, у которого коэффициент равняется 5%.

В первоначальном рейтинге букмекеров тройку замыкала Норвегия, однако теперь страна опустилась на 4-ю строчку.

Большое шоу для всего континента, и не только...

"Евровидение-2020" состоится с 12 мая по 16 мая в Нидерландах.

Eurovision 2020
© Photo : NPO / CLEVER°FRANKE
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Конкурс, который станет 65-м по счету, примет Роттердам. Победу стране в прошлом году принес певец Дункан Лоуренс, исполнивший композицию Arcade.

В этом году в конкурсе примут участие певцы из 41 страны, в том числе из Молдовы. Наш представитель будет отобран в национальном финале в Кишиневе 29 февраля.

Пока нет информации, кто представит Россию на "Евровидении-2020". Возможно поедет на конкурс 35-летний Александр Панайотов.

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