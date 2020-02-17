10:52 17 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.68
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Композитор и певец Элтон Джон, архивное фото

Элтон Джон потерял голос и расплакался - видео

© REUTERS / Mario Anzuoni
Культура
Получить короткую ссылку
106 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200217/29224837/Elton-Dzhon-poteryal-golos-i-rasplakalsya---video.html

Популярный британский певец успел  исполнить несколько песен, однако в итоге его голос не выдержал.

 КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Во время выступления в новозеландском Окленде у 72-летнего Элтона Джона пропал голос. Артист был сильно раздосадован тем, что подвел зрителей. Он не смог сдержать слез из-за эмоций, передает радио Sputnik. Многотысячная толпа зрителей попыталась аплодисментами и криками подбодрить кумира. Но певец покинул сцену.

Он успел  исполнить несколько песен. Однако в итоге его голос не выдержал.

Музыкант сообщил, что врачи диагностировали у него пневмонию в легкой форме, еще раз извинился и подчеркнул, что "пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос не пропал".

​После несостоявшегося шоу знаменитый певец еще раз принес извинения на своей странице в Instagram.

После лечения Элтон Джон намерен продолжить свой прощальный тур Farewell Yellow Brick Road. Всего он планирует дать более 300 концертов по всему миру.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Третий бой прелима. Женская категория до 52 кг. Донна Кель протиd азербайджанки Тунзала Иманлы.
Кулачные бои в Чореску: самые яркие моменты турнира Eagles Next Level - фото
Мир охватили эпидемии, ВОЗ призывает объединить усилия
Мир охватили эпидемии, ВОЗ призывает объединить усилия - видео
Sputnik Pro
SputnikPro - о подкастах и практике интервью

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться