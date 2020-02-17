Элтон Джон потерял голос и расплакался - видео

Популярный британский певец успел исполнить несколько песен, однако в итоге его голос не выдержал.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Во время выступления в новозеландском Окленде у 72-летнего Элтона Джона пропал голос. Артист был сильно раздосадован тем, что подвел зрителей. Он не смог сдержать слез из-за эмоций, передает радио Sputnik. Многотысячная толпа зрителей попыталась аплодисментами и криками подбодрить кумира. Но певец покинул сцену.

Он успел исполнить несколько песен. Однако в итоге его голос не выдержал.

Музыкант сообщил, что врачи диагностировали у него пневмонию в легкой форме, еще раз извинился и подчеркнул, что "пел и играл, отдавая всего себя, пока мой голос не пропал".

I want to thank everyone who attended the #EltonFarewellTour gig in Auckland tonight.



I was diagnosed with walking pneumonia earlier today, but I was determined to give you the best show humanly possible. pic.twitter.com/5hBSJNqWl1 — Elton John (@eltonofficial) February 16, 2020

​После несостоявшегося шоу знаменитый певец еще раз принес извинения на своей странице в Instagram.

После лечения Элтон Джон намерен продолжить свой прощальный тур Farewell Yellow Brick Road. Всего он планирует дать более 300 концертов по всему миру.