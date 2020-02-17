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Певец Дан Балан

Дан Балан завелся из-за дерзкой выходки конкурсантки - видео

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200217/29232454/Dan-Balan-zavelsya-iz-za-derzkoy-vykhodki-konkursantki-video.html

Уроженка Днепра, 19-летняя Анна Безгалова привлекла внимание членов жюри песенного конкурса "Голос Украины" не только своими вокальными данными.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Эксцентричная выходка молодой конкурсантки на шоу "Голос Украины" завела скучающего молдавского певца и композитора Дана Балана.

Музыкальный телеканал MUSICBOX вручил премии
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Без репетиции: импровизация Дана Балана и Екатерины Бегу покорила Сеть - видео

Конкурс был показан в эфире одного из частных украинских телеканалов в минувшее воскресенье. Выступление девятнадцатилетней уроженки города Днепра Анны Безгаловой, исполнившей песню нашего земляка, взбудоражило членов жюри.

"Какой у вас интересный голос. Я хочу, чтобы эта песня была исполнена трио", - эмоционально произнес певец и танцор Дмитрий Монатик.

Он попросил скучающего Дана Балана и свою коллегу Тину Кароль выйти на сцену и поддержать юное дарование.

"Мы сейчас будем делить Дана вдвоем", - отшутилась Кароль.

В этот момент наш земляк лениво взял микрофон и начал импровизировать.

"На меня смотрите!", - скомандовала конкурсантка Балану, чем вызвала восторг у жюри.

Дан сразу же взбодрился и страстно исполнил с девушками композицию "Домой". 

Позже, подводя конкурсные итоги, жюри предложили Анне выбрать наставника. Им стал Дан Балан.

Смелый поступок Безгаловой, похоже, впечатлил именитого артиста. Именно эту "дерзкую сцену" он разместил в своем аккаунте в Instagram.

Полную версию выступления Анны Безгаловой можно посмотреть в этом видео.

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