Дан Балан завелся из-за дерзкой выходки конкурсантки - видео

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Эксцентричная выходка молодой конкурсантки на шоу "Голос Украины" завела скучающего молдавского певца и композитора Дана Балана.
Конкурс был показан в эфире одного из частных украинских телеканалов в минувшее воскресенье. Выступление девятнадцатилетней уроженки города Днепра Анны Безгаловой, исполнившей песню нашего земляка, взбудоражило членов жюри.
"Какой у вас интересный голос. Я хочу, чтобы эта песня была исполнена трио", - эмоционально произнес певец и танцор Дмитрий Монатик.
Он попросил скучающего Дана Балана и свою коллегу Тину Кароль выйти на сцену и поддержать юное дарование.
"Мы сейчас будем делить Дана вдвоем", - отшутилась Кароль.
В этот момент наш земляк лениво взял микрофон и начал импровизировать.
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"На меня смотрите!", - скомандовала конкурсантка Балану, чем вызвала восторг у жюри.
Дан сразу же взбодрился и страстно исполнил с девушками композицию "Домой".
Позже, подводя конкурсные итоги, жюри предложили Анне выбрать наставника. Им стал Дан Балан.
Смелый поступок Безгаловой, похоже, впечатлил именитого артиста. Именно эту "дерзкую сцену" он разместил в своем аккаунте в Instagram.
Полную версию выступления Анны Безгаловой можно посмотреть в этом видео.
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