Дан Балан завелся из-за дерзкой выходки конкурсантки - видео

Уроженка Днепра, 19-летняя Анна Безгалова привлекла внимание членов жюри песенного конкурса "Голос Украины" не только своими вокальными данными.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Эксцентричная выходка молодой конкурсантки на шоу "Голос Украины" завела скучающего молдавского певца и композитора Дана Балана.

Конкурс был показан в эфире одного из частных украинских телеканалов в минувшее воскресенье. Выступление девятнадцатилетней уроженки города Днепра Анны Безгаловой, исполнившей песню нашего земляка, взбудоражило членов жюри.

"Какой у вас интересный голос. Я хочу, чтобы эта песня была исполнена трио", - эмоционально произнес певец и танцор Дмитрий Монатик.

Он попросил скучающего Дана Балана и свою коллегу Тину Кароль выйти на сцену и поддержать юное дарование.

"Мы сейчас будем делить Дана вдвоем", - отшутилась Кароль.

В этот момент наш земляк лениво взял микрофон и начал импровизировать.

"На меня смотрите!", - скомандовала конкурсантка Балану, чем вызвала восторг у жюри.

Дан сразу же взбодрился и страстно исполнил с девушками композицию "Домой".

Позже, подводя конкурсные итоги, жюри предложили Анне выбрать наставника. Им стал Дан Балан.

Смелый поступок Безгаловой, похоже, впечатлил именитого артиста. Именно эту "дерзкую сцену" он разместил в своем аккаунте в Instagram.

Полную версию выступления Анны Безгаловой можно посмотреть в этом видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK