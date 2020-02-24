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Харви Вайнштейн, архивное фото

Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200224/29308630/Gollivudskogo-prodyusera-Vaynshteyna-priznali-vinovnym-v-iznasilovanii-.html

Продюсеру может грозить по меньшей мере пять лет тюрьмы. По трем наиболее серьезным пунктам, в том числе по обвинению в "хищническом сексуальном насилии", Вайнштейна оправдали.

КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Суд присяжных признал голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по делу о сексуальном насилии, обвинительный вердикт вынесли по двум пунктам из пяти -  в изнасиловании и сексуальных домогательствах, передает РИА Новости с ссылкой на телеканал CNBC.

Кулак, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / Pavlofox
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Продюсеру может грозить по меньшей мере пять лет тюрьмы, максимальный срок — до 25 лет заключения.

По трем наиболее серьезным пунктам, в том числе по обвинению в хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault), продюсера оправдали.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения.

Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.

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