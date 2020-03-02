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Стало известно, кто поедет от России на Евровидение-2020

NPO / eurovision.tv
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200302/29391894/stalo-izvestno-kto-poedet-ot-russia-na-eurovision-2020.html

Первый канал обнародовал свое решение: он объявил кому будет доверена миссия представлять страну на конкурсе этого года.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. Их четверо, Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров, а вместе они группа Little Big, за которую будет болеть Россия во время их выступлений в Роттердаме. Решение делегировать этуц команду огласил в понедельник Первый канал.

"Little Big – это коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы", - говорится в пресс-релизе.

Премьера песни, с которой группа выступит на конкурсе "Евровидение-2020", состоится в ближайшие дни, уточнил тот же источник.

"Главное - любить свое дело и постоянно работать. Моя жизненная позиция - делай что делаешь, и будь что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на "Евровидении", но раз выпал, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше - будь что будет!" - сказал Прусикин, которого цитирует пресс-служба.

Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Девизом 65-го ежегодного песенного конкурса стал призыв "Откройся!". Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году. По планам, первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая и финал – 16 мая.

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