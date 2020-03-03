Вокалист Little Big рассказал об участии в "Евровидении-2020"

Вокалист группы Little Big Илья Прусикин пообещал, что на "Евровидении-2020" представит Россию песней "с бразильским оттенком".

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Лидер группы Little Big Илья Прусикин, коллектив которого представит в этом году Россию на международном конкурсе песни Евровидение в Роттердаме, рассказал о композиции, с которой ему предстоит бороться за победу, передает телеканал "Звезда" с ссылкой на российские СМИ.

О том, что Россию на Евровидении-2020 представит рейв-группа группа Little Big из Санкт-Петербурга стало известно из выпуска новостей Первого канала. Конкурс пройдет в голландском городе с 12 по 16 мая

По словам музыканта, он чувствует "огромный груз ответственности" из-за представления России на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2020", признался вокалист коллектива Илья Прусикин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LITTLE BIG (@littlebigband) 2 Мар 2020 в 10:58 PST

Вокалист Little Big отметил, что сначала была радость, которая затем перешла в страх.

"Потому что это — представлять страну. Поначалу была радость, а потом пришел страх. Но мы сделаем все, что от нас зависит, и постараемся не упасть в грязь лицом", — подчеркнул Прусикин.

Прусикин добавил, что на "Евровидении-2020" Little Big представит Россию песней "с бразильским оттенком".

"Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе", — сказал вокалист Little Big.

Первый канал объявил, что Россию на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме представил группа Little Big 2 марта.

Музыкальное соревнование пройдет с 12 по 16 мая. Известно, что российский коллектив выступит в первом полуфинале.

Премьера песни Little Big для "Евровидения-2020" должна состояться в ближайшее время.

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