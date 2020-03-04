Лидер ЛДПР в Little Big верит, желает успеха и "зажигает" под их трек - видео

Ветеран российской политики решил, что поддержка молодым артистам, которым предстоит представлять страну на Евровидении, "необходима, как канифоль смычку виртуоза".

КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Слова поддержки артистам Little Big Владимир Жириновский разместил в своем Twitter.

"Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей", — написал автор публикации.

Более того, лидер российских либерал-демократов исполнил полуминутный танец под их композицию "Faradenza".

Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет Окей pic.twitter.com/qFODvgkYmr — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) March 4, 2020

Таким образом Жириновский показал себя поклонником эпатажного рейва, хотя сама группа позиционирует себя как сатирическая арт-коллаборация. Клипы группы на YouTube собирают миллионы просмотров.

В начале недели Первый канал объявил, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Солист группы Илья Прусикин пообещал, что выступление удивит поклонников.

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