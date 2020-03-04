Лидер ЛДПР в Little Big верит, желает успеха и "зажигает" под их трек - видео

КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Слова поддержки артистам Little Big Владимир Жириновский разместил в своем Twitter.
"Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей", — написал автор публикации.
Более того, лидер российских либерал-демократов исполнил полуминутный танец под их композицию "Faradenza".
Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет Окей pic.twitter.com/qFODvgkYmr— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) March 4, 2020
В начале недели Первый канал объявил, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Солист группы Илья Прусикин пообещал, что выступление удивит поклонников.
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