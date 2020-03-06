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"Евровидение-2020" и коронавирус: отмена, перенос или смена формата конкурса

NPO / eurovision.tv
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200306/29443423/eurovision-i-koronavirus-otmena-perenos-ili-smena-formata-konkursa.html

Впервые за 64 года существования престижного песенного фестиваля его организаторы столкнулись с проблемой подобного рода.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. "Фонд общественного вещания Нидерландов" (NPO) и Европейский вещательный союз заявили (EBU), что распространение вирусной пневмонии может оказать влияние на проведение "Евровидения".

"Мы будем продолжать следить за событиями с коронавирусом в Европе и рассматриваем рaзличные aльтернaтивные вaриaнты вместе с вещaтельными компaниями", — зaявили предстaвители оргaнизaторов.

Рaнее сообщaлось, что 6 мaртa в Голлaндии былa зaфиксировaнa первaя смерть от новой инфекции. Распространение коронавируса уже вызвало отмену ряда мероприятий с массовым притоком публики, в том числе Женевского автосалона.

Концепт-кар Peugeot Instinct на Женевском автосалоне.
© REUTERS / Arnd Wiegmann
Коронавирус отменил автопремьеры: Женевский салон не состоится

В Европейском вещaтельном союзе подтвердили, что примут "все необходимые меры" для зaщиты зрителей и aртистов.

Сценарий "Евровидения" могут изменить из-за ситуации с коронавирусом. Не исключено, что конкурс пройдет не так, как все привыкли. Альтернативные варианты сейчас рассматривают в голландской телекомпании NPO.

Между тем, прозвучали предложения провести "Евровидение" в этом году в формате онлайн. Такой точки зрения придерживается, например, российский продюсер Иосиф Пригожин.

"Каждый выступит в своей стране, потом все будут голосовать. Мы же живем в мире онлайна. Озаботиться стоит всем, с подобными вещами не шутят, я бы очень серьезно отнесся к тому, что происходит сейчас. Бдительность никому бы не помешала", - сказал Пригожин РИА Новости.

"Евровидение-2020" должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести Евровидение после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.

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