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Группа Little Big на съемках клипа GO BANANAS

Музыкальная интрига: в Сеть выложили фрагмент новой песни группы Little Big

Пресс-материал Little Big
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200307/29450311/Muzykalnaya-intriga-v-Set-vylozhili-fragment-novoy-pesni-gruppy-Little-Big.html

Поклонники коллектива гадают: с какой песней российские музыканты выступят на Евровидении в Роттердаме.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении-2020", стал предметом спора среди фанатов этого музыкального коллектива.

Ролик, выложенный в YouTube, длится всего 15 секунд. Из публикации становится очевидным, что композиция называется "UNO".

Пользователи сомневаются, что именно она будет представлена на Евровидении. Но сами музыканты ранее обещали песню для музыкального конкурса именно "в латинском стиле".

Менеджеры группы пояснили, что следует дождаться официального анонса, а появившийся в Интернете трек может и не быть конкурсной песней. У поклонников сложилось впечатление, что музыканты Little Big просто следят за реакцией слушателей и зрителей. Если ролик не соберет положительных откликов, то в Сети может появиться еще одна загадочная песня в исполнении Little Big.

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© Sputnik / Владимир Федоренко
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Впрочем, фрагмент "UNO" собирает в основном положительные комментарии.

Согласно регламенту, конкурсную композицию артисты должны представить до 9 марта. На данный момент официальных заявлений по этому поводу коллектив не сделал.

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