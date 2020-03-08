Международные букмекеры назвали победителя "Евровидения-2020"

Молдова в "рейтинг удачи" международных букмекеров не попала, а вот российской Little Big аналитики отвели третье место. И это при том, что группа еще не представила конкурсную песню.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Наблюдатели, эксперты и аналитики пророчат участникам от Исландии победу на Евровидении, согласно прогнозам международных букмекеров, коэффициент конкурсного номера равен 12%. Это самый высокий показатель.

Исландию на "Евровидении - 2020" представляет музыкальный коллектив Daði & Gagnamagnið. Группа исполнит песню Think About Things".

Букмекеры предполагают, что второе место достанется команде The Roop, представляющей Литву.

Российской группе Little Big букмекеры отвели третье место. И это при том, что команда официально еще не представила конкурсную песню.

Молдова в "рейтинг удачи" не попала.

"Евровидение-2020" состоится с 12 мая по 16 мая в Нидерландах.

Конкурс, который станет 65-м по счету, пройдет в Роттердаме. Победу стране принес Дункан Лоуренс с песней Arcade.

В этом году в соревновании примут участие певцы из 41 страны.

Первый канал объявил 2 марта, что от России на "Евровидении" поедет Little Big. Песню коллектив должен показать до 9 марта.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK