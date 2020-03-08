Международные букмекеры назвали победителя "Евровидения-2020"

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Наблюдатели, эксперты и аналитики пророчат участникам от Исландии победу на Евровидении, согласно прогнозам международных букмекеров, коэффициент конкурсного номера равен 12%. Это самый высокий показатель.
Исландию на "Евровидении - 2020" представляет музыкальный коллектив Daði & Gagnamagnið. Группа исполнит песню Think About Things".
Букмекеры предполагают, что второе место достанется команде The Roop, представляющей Литву.
Российской группе Little Big букмекеры отвели третье место. И это при том, что команда официально еще не представила конкурсную песню.
Молдова в "рейтинг удачи" не попала.
"Евровидение-2020" состоится с 12 мая по 16 мая в Нидерландах.
Конкурс, который станет 65-м по счету, пройдет в Роттердаме. Победу стране принес Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В этом году в соревновании примут участие певцы из 41 страны.
Первый канал объявил 2 марта, что от России на "Евровидении" поедет Little Big. Песню коллектив должен показать до 9 марта.
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