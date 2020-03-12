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Канны перед открытием кинофестиваля.

Каннский фестиваль: прогноз "умеренно оптимистичный", но угроза отмены есть

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200312/29509099/cannes-festival-prognoz-umerenno-optimisticheskiy-no-ugroza-otmeny-est.html

Организаторы уповают на то, что пик пандемического распространения COVID-19 будет пройден до открытия престижного кинофорума.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Каннский кинофестиваль отменят только в том случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится, заявил президент форума Пьер Лескюр, добавив, что пока он смотрит в будущее с "умеренным оптимизмом".

"Мы надеемся, что пик эпидемии придется на конец марта, и в апреле мы вздохнем немного свободнее", — сказал источник, цитируемый Le Figaro.

Каннский смотр должен пройти на Лазурном берегу с 12 по 23 мая.

Лескюр также пояснил, почему было решено отказаться от услуги страхования рисков.

"Нам предложили два миллиона евро компенсации, тогда как наш бюджет – 32 миллиона. То есть для нас это фактически гроши", — сказал он.

Комитет по отбору фильмов продолжает отсматривать предложенные работы. Список номинантов будет объявлен на пресс-конференции 16 апреля.

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