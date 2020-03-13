Новый "вирус" бьет рекорд: Little Big уже покорил зрителей "Евровидения"

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Песня Uno российской группы Little Big, с которой они выступят на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2020" бьет рекорды в Сети. Официальная премьера композиции состоялась в четверг вечером в передаче "Вечерний Ургант", а днем в пятницу клип стал "вирусным".
Только на официальном Youtube-канале конкурса он набрал к этому часу около 2,5 млн просмотров, а ролик "разлетелся" по другим аккаунтам. Little Big уже оставили по просмотрам позади лидеров букмекерских прогнозов, а именно Daði Freyr из Исландии.
В комментариях некоторые также выразили мнение, что впервые за долгие годы Россия едет на "Евровидение" с песней, которую можно назвать современной и актуальной.
В комментариях под роликом пишут, что "от каждой строчки в песне, до каждого движения в клипе — все сделано и придумано", а сама Uno с танцами "похожа на вирус".
"Чем чаще слушаешь, тем больше она начинает нравиться. Ну, наличие такого вируса — приемлемо", — пишут потенциальные зрители Евровидения.
Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в нидерландском городе Роттердаме.
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Little Big — российская панк-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге.
Она заявила о себе 1 апреля того же года, выпустив клип "Every Day I’m Drinking".
Коллектив именует себя сатирической арт-коллаборацией, которая одновременно делает ставку и на музыку, и на зрительный ряд. Участники группы обыгрывают в своих композициях и роликах "национальные стереотипы" о русских.
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