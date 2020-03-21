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Евровидение: в 2021 году участники должны выступить с новыми песнями

NPO / eurovision.tv
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200321/29610910/eurovision-v-2021-godu-uchastniki-dolzhny-vystupit-s-novymi-pesnyami.html

По заявлению организаторов европейского песенного конкурса, национальные комиссии имеют право заменить участника.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Победители национальных этапов "Евровидения", перенесенного из-за коронавируса на 2021 год, должны подготовить для своего выступления новые песни.

Об этом заявили организаторы европейского песенного конкурса.

"В соответствии с правилами "Евровидения" песни этого года не будут допущены на конкурс в 2021 году", — говорится в сообщении.

Национальные комиссии по отбору имеют право самостоятельно решить, отправлять ли в 2021 году на "Евровидение" победителей 2020 года или же выбрать нового участника.

​Финал "Евровидения 2020", который должен был состояться в Роттердаме, отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Молдову на этом конкурсе должна была представить певица Наталья Гордиенко, которая победила в финале национального отборочного этапа песенного конкурса с композицией Prison.

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Теги:
"Евровидение"


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