Евровидение: в 2021 году участники должны выступить с новыми песнями

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Победители национальных этапов "Евровидения", перенесенного из-за коронавируса на 2021 год, должны подготовить для своего выступления новые песни.

Об этом заявили организаторы европейского песенного конкурса.

"В соответствии с правилами "Евровидения" песни этого года не будут допущены на конкурс в 2021 году", — говорится в сообщении.

Национальные комиссии по отбору имеют право самостоятельно решить, отправлять ли в 2021 году на "Евровидение" победителей 2020 года или же выбрать нового участника.

Following the cancellation of #Eurovision 2020 we’d like to share some news with you from @EBU_HQ. pic.twitter.com/LVxLKYR6lg — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 20, 2020

​Финал "Евровидения 2020", который должен был состояться в Роттердаме, отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Молдову на этом конкурсе должна была представить певица Наталья Гордиенко, которая победила в финале национального отборочного этапа песенного конкурса с композицией Prison.

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