11:15 24 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.97
  • RUB0.22
  • RON3.96
  • UAH0.64
Поиск
Российская государственная анимационная студия Союзмультфильм

"Союзмультфильм" продемонстрирует авторские картины в режиме онлайн

© Sputnik / Владимир Песня
Культура
Получить короткую ссылку
2310
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200324/29636501/soyuzmultfilm-prodemonstriruet-avtorskie-multfilmy-v-rezhime-online.html

Планируется, что все картины будут появляться на ресурсе ежедневно в течении марта-апреля 2020 года.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Свыше 60 мультфильмов, ставших обладателями премий международных фестивалей, продемонстрирует "Союзмультфильм" в рамках онлайн-марафона авторского короткометражного кино. Об этом заявила пресс-служба киностудии.

"Киностудия "Союзмультфильм" запустила на онлайн ресурсе Vimeo фестиваль "Союзмульткарантин", который представит зрителям марафон авторского короткометражного кино. В программе фестиваля несколько премьерных показов победителей российских и международных фестивалей", - говорится в сообщении.

Скульптуры на крыше Эрмитажа. Вид на Дворцовый мост
© Sputnik / Алексей Даничев
Познать искусство на карантине: какие музеи и театры можно посетить онлайн
Уточняется, что картины будут появляться на ресурсе ежедневно в течении марта-апреля. Всего, как уточняется, "планируется разместить более 60 картин".

Работы рассчитаны на разные возрастные группы, о чем обязательно будет сообщаться в аннотациях. Зрители смогут увидеть такие картины, как "Три сестры", "Белоснежье", "Урок плавания", "Кокоша", "Доброе сердце" и многие другие.

С опубликованной программой можно ознакомиться на сайте "Союзмультфильма".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Учителей школ по всему миру в онлайн поддержит Россотрудничество
Как подготовиться к экзаменам онлайн: полезные ссылки для школьников
В условиях пандемии проект SputnikPro продолжит работу в онлайн-режиме


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Медики и правоохранители Приднестровья призывают не выходить из дома без особой надобности.
Приднестровье подхватило акцию "Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!"
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться