"Союзмультфильм" продемонстрирует авторские картины в режиме онлайн

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Свыше 60 мультфильмов, ставших обладателями премий международных фестивалей, продемонстрирует "Союзмультфильм" в рамках онлайн-марафона авторского короткометражного кино. Об этом заявила пресс-служба киностудии.
"Киностудия "Союзмультфильм" запустила на онлайн ресурсе Vimeo фестиваль "Союзмульткарантин", который представит зрителям марафон авторского короткометражного кино. В программе фестиваля несколько премьерных показов победителей российских и международных фестивалей", - говорится в сообщении.
Работы рассчитаны на разные возрастные группы, о чем обязательно будет сообщаться в аннотациях. Зрители смогут увидеть такие картины, как "Три сестры", "Белоснежье", "Урок плавания", "Кокоша", "Доброе сердце" и многие другие.
С опубликованной программой можно ознакомиться на сайте "Союзмультфильма".
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