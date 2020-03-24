"Союзмультфильм" продемонстрирует авторские картины в режиме онлайн

Планируется, что все картины будут появляться на ресурсе ежедневно в течении марта-апреля 2020 года.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Свыше 60 мультфильмов, ставших обладателями премий международных фестивалей, продемонстрирует "Союзмультфильм" в рамках онлайн-марафона авторского короткометражного кино. Об этом заявила пресс-служба киностудии.

"Киностудия "Союзмультфильм" запустила на онлайн ресурсе Vimeo фестиваль "Союзмульткарантин", который представит зрителям марафон авторского короткометражного кино. В программе фестиваля несколько премьерных показов победителей российских и международных фестивалей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что картины будут появляться на ресурсе ежедневно в течении марта-апреля. Всего, как уточняется, "планируется разместить более 60 картин".

Работы рассчитаны на разные возрастные группы, о чем обязательно будет сообщаться в аннотациях. Зрители смогут увидеть такие картины, как "Три сестры", "Белоснежье", "Урок плавания", "Кокоша", "Доброе сердце" и многие другие.

С опубликованной программой можно ознакомиться на сайте "Союзмультфильма".

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