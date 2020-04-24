Режим самоизоляции вдохновил Rolling Stones на новую песню - видео

Сингл был написан Миком Джаггером совместно с Китом Ричардсом более года назад, но "роллинги" адаптировали под текущую ситуацию.

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Культовая рок-группа The Rolling Stones порадовала свою многомиллионную армию фанатов новой песней. Музыканты впервые выпустили сингл за последние 8 лет.

"Мы записывали новую музыку в студии до карантина, и нам показалось, что одна песня перекликается с теми обстоятельствами, в которых мы живем сегодня. Мы работали над ней в изоляции … (Песня – ред.) называется "Living in a Ghost Town". Мы надеемся, что она вам понравится", - заявил лидер группы Мик Джаггер в Twitter.

Джаггер пояснил, что текст песни немного адаптировали под текущую ситуацию.

Четырехминутную композицию сопровождает клип, снятый на пустынных улицах городов по всему миру.

На экране появляются безлюдное метро Лондона, площадь Пикадилли, набережная Темзы, голливудская Аллея славы, районы Кейптауна, Киото, Осло и Торонто.

Как отмечает журнал Rolling Stone, сингл был написан Миком Джаггером совместно с Китом Ричардсом более года назад.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova