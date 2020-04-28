Общие ценности: фронтовые песни исполнят певцы из 15 стран

Несмотря на пандемию коронавируса, запланированный к 75-летию Победы Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" состоится, только будет состоять из двух этапов – в онлайн-режиме и в живом исполнении.

Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту", в котором примут участие певцы из разных стран мира, исполняя песни фронтовых лет на родном языке, должен был состояться в Ялте в конце апреля – накануне празднования 75-летия Победы, но пандемия коронавируса, закрытие границ и карантин нарушили эти планы. Однако организаторы фестиваля нашли выход из ситуации.

Как рассказал художественный руководитель и ведущий фестиваля, известный российский журналист Эрнест Мацкявичюс, первый этап пройдет удаленно, конкурсанты, прошедшие предварительный отбор, будут петь прямо из своих квартир, а эфир состоится на канале "Культура" 8 мая в 20.00 и будет транслироваться также через ресурсы агентства Sputnik и на YouTube. А вот второй этап пройдет уже непосредственно на набережной в Ялте, куда съедутся участники фестиваля из 15 стран, члены жюри и гости. Предположительно, он состоится в сентябре.

© Photo : фонд «Гуманитарный мир» Афиша фестиваля 2020 года

От междусобойчика до фестиваля

"У меня еще много лет назад родилась идея фестиваля, в котором бы иностранцы приезжали из своих зарубежных стран к нам в Россию и пели дорогие нашему сердцу песни на своих языках. Знал, что много российских и советских песен переведено на иностранные языки, начиная с песни "Дорогой длинною", которую в свое время исполнила Мэри Хопкин. И мне эта идея показалась довольно перспективной", - рассказывает Эрнест Мацкявичюс.

Когда журналист размышлял над формой фестиваля "Дорога на Ялту", в Польше произошел неприятный случай - из музея Второй мировой войны в Гданьске выгнали музыканта Петра Косевского, не дав допеть ему песню "Темная ночь" на польском языке. Дело было в "Ночь музеев" и певец был приглашен в музей, однако его директор Кароль Навроцкий, услышав песню, обвинил Косевского и других музыкантов в пропаганде большевизма и выставил их за дверь. Узнав об этом, артисты театра "Капитолия" из Вроцлава также исполнили песню "Темная ночь" на польском языке, дав старт флешмобу.

"Я как раз был в эфире "Вестей", когда увидел сюжет на эту тему, услышал, как красиво поет Петр Косевский - невероятно искреннее, правдиво, сильно и в этот момент произошло какое-то озарение - этот парень должен допеть песню на нашем фестивале. Идею я немедленно обсудил со своим другом и коллегой, журналистом Андреем Кондрашовым, который, кстати, является президентом и основателем нашего фестиваля. Мы придумали концепцию, разработали формат и решили, какой будет тема этого фестиваля: песни наших военных лет, песни о Великой Отечественной, которые прозвучат в канун юбилея Великой Победы на иностранных языках", - говорит телеведущий.

© Photo : фонд «Гуманитарный мир» Фото с концерта «Дорога на Ялту», прошедшего в 2019 году

Вернуть в Европу подлинный образ советского солдата

Эрнест Мацкявичюс признается, что смотреть спокойно видеоролики, получаемые от конкурсантов, очень сложно - почти каждая песня "приводит к комку в горле, а на глаза наворачиваются слезы". Это связано с тем, что песни красивые, голоса мощные, очень профессиональные, у многих музыкантов, которые представляют свои песни, уровень очень высокий - и вокальный и артистический, поясняет журналист. "А еще возникает чувство благодарности, за то, что они разделяют то, что дорого нам, наши ценности, в том числе музыкальные".

"Одна из задач фестиваля – познакомить зарубежного зрителя с российским и советским песенным искусством, потому что это же целый пласт культуры, хочется, чтобы о нем узнали за пределами нашей страны. Безусловно, это уже происходит, но мы своим фестивалем можем создать дополнительный импульс. Когда наши произведения переводятся на иностранные языки, а музыканты исполняют их у себя на концертах, на радио, вечеринках, даже в ресторанах, происходит взаимопроникновение культур, это невероятно важный обмен энергией, который нужен для того, чтобы началось оздоровление отношений между странами и народами, которые искусственно пытаются испортить. А мы делаем все для того, чтобы их сохранить", - поясняет Эрнест Мацкявичюс.

Еще одной важной задачей этого фестиваля журналист называет возвращение в Европу подлинного образа советского солдата – "того самого солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата-защитника, который пытаются растоптать, оплевать, извратить в политических целях".

"Мы понимаем, для чего это делается, и понимаем, как важно не допустить ничего подобного. И, думаю, наш фестиваль тоже сыграет свою заметную роль", - уточняет он.

В полуфинал прошли те, кто пел близко к оригиналу

"Мы все хотели собраться в Ялте, чтобы артисты, которые прислали заявки, приехали в Крым, и мы бы провели там два конкурсных дня. Первый в концертном зале на закрытой площадке, а второй уже на большой сцене на набережной Ялты, где бы иностранные конкурсанты выступали с нашими звездами, музыкантами и исполнили песни на двух языках - на своем и на русском", - рассказывает Эрнест Мацкявичюс.

© Photo : фонд «Гуманитарный мир» Подготовка к фестивалю 2020 года. Эрнест Мацкявичюс работает с композитором, певцом и музыкантом Игорем Корниловым

Подготовка шла полным ходом - главным организатором конкурса стал фонд "Гуманитарный мир" во главе с его президентом Андреем Голодным, сумевшим собрать предельно профессиональную, энергичную, невероятно увлеченную команду, на проведение фестиваля был получен президентский грант, привлечены внебюджетные средства, найдены спонсоры.

"Мы проделали колоссальную работу, и были абсолютно готовы к проведению фестиваля, но пришла эта эпидемия. И получилось, что готовясь напомнить о победе над чумой двадцатого века, мы столкнулись с чумой двадцать первого. Я думаю, что эта эпидемия многое изменит – и в мире, даже сейчас во время подготовки к нашему онлайн-концерту, по реакции, вовлеченности музыкантов, по тому, насколько они тоже горят нашим проектом, я вижу и чувствую эти перемены", - отмечает Эрнест Мацкявичюс.

Из-за глобальной пандемии, ударившей по всей планете, наши иностранные исполнители оказались заперты в своих странах, а потом и в квартирах. Большинство остались без инструментов и техники, только со смартфонами. Тогда мы и решили перейти в онлайн-формат, с теми средствами, что имеются. Но обязательно выйти в эфир в канун Дня Победы.

Тем более, что оргкомитет фестиваля получил 157 заявок из 37 стран. После прослушивания членами жюри, которое возглавил наш легендарный певец, народный артист Лев Лещенко, остались только те исполнители, которые максимально бережно отнеслись к каноническим версиям наших песен. Осталось 15 полуфиналистов, многие из которых самостоятельно переводили дорогие для нас советские фронтовые песни. География получилась достойная - Израиль, Италия, Латвия, Португалия, Индонезия, Таиланд, Китай, Испания, Польша, Франция, Сербия, Германия, Аргентина, Албания, Куба.

Как пройдет фестиваль

"Мы решили, что два тура – два конкурсных дня просто разнесем во времени. Первый пройдет онлайн – исполнители будут петь прямо из своих квартир, а аккомпанировать им будет сводный оркестр под управлением главного дирижера фестиваля Ли Отта (Ольги Тарановой). А второй этап – он же финал, как и планировали, проведем в Ялте ориентировочно в сентябре. Прилетят наши финалисты, музыканты и члены жюри – Лев Лещенко, Денис Майданов, итальянский исполнитель Пупо (Энцо Гинацци), почетным гостем и членом жюри в Ялте станет также Эмир Кустурица и многие другие", - пояснил Эрнест Мацкявичюс.

В первом этапе жюри поставит свои оценки исполнителям, но не объявит их, чтобы ни у кого не опустились руки, чтобы не расхолаживать соискателей, добавляет он. Кроме того, во время этого концерта будет открыто онлайн-голосование и за каждого исполнителя можно будет проголосовать.

"Мы рассчитываем, что поклонники на родине каждого артиста также проголосуют. Для чего это нужно – это будет первый этап зрительского голосования. Затем ролики с выступлениями финалистов вывесят у нас на сайте, и за них тоже можно будет отдать свои голоса. Это - второй этап зрительского голосования. И третий этап пройдет уже осенью в Ялте во время живого концерта, который также будет транслироваться в сети. По результатам этого голосования отберут лауреата приза зрительских симпатий, который тоже будет вручаться на сцене в Ялте", - пояснил Мацкявичюс.

А три первых места определит жюри. Причем, призовой фонд у фестиваля хороший - за первое место победитель получит 30 тысяч евро, за второе - 20, за третье – 10. Приз зрительских симпатий тоже составит 10 тысяч евро.

Как говорит Эрнест Мацкявичюс, День Победы для него святой личный праздник, потому что три его деда воевали с немцами. Родной дед Анатолий Павлович Дедов прошел всю войну и в звании майора ушел в запас. Он и жил в Литве, где родился будущий журналист, брал внука на все парады, воспитывал в нем патриотизм. Морским пехотинцем был двоюродный дед Георгий Павлович Дедов – он защищал блокадный Ленинград, воевал на знаменитом Невском пятачке. А еще один двоюродный дед Николай Павлович Дедов погиб в апреле 1944 -го - его бомбардировщик был сбит над Керченским проливом, во время освобождения от фашистов Крыма, где обязательно пройдет международный фестиваль "Дорога на Ялту".

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