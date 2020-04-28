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Выступление музыкантов на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму

От Америки до Японии: джазмены мира поддержат российских врачей

© Sputnik / Алексей Куденко
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200428/30055474/Ot-Ameriki-do-Yaponii-dzhazmeny-mira-podderzhat-rossiyskikh-vrachey.html

Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети ВКонтакте ria.ru и фестиваля Koktebel Jazz Party, а также на сайте стопкоронавирус.рф. 

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Исполнители из России и США, Италии, Франции, Бразилии, Индии, Японии и Армении, - такова музыкальная география благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party,  который стартует  30 апреля, в Международный день джаза, в 16:00 по Москве.

ранцузский коллектив Lamuzgueule выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
© Sputnik / Алексей Куденко
Фестиваль Koktebel Jazz Party

Марафон Doctor Jazz Party пройдет в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала. Организаторами марафона выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

"Сейчас в борьбе с общей бедой, вызванной пандемией коронавируса, не может быть воздержавшихся. Все меры и все усилия, какие возможны, должны быть приняты.  Джаз всегда  был музыкой, дающей ощущение свободы и дарящей надежду. Именно сейчас, когда  люди нуждаются в поддержке, джаз становится духовной и эмоциональной отдушиной. В нашем  марафоне  Doctor Jazz Party выступят  музыкальные звезды многих стран, но что важнее,  это  - неравнодушные люди, готовые прийти на помощь поверх любых границ – географических, политических, каких угодно", - отметил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, российский журналист Дмитрий Киселев.

Koktebel Jazz Party сымпровизирует в поддержку врачей
© RIA Novosti /
Koktebel Jazz Party сыграет в поддержку врачей
В благотворительном онлайн-марафоне примут участие  знаменитый квартет Игоря Бутмана, дуэт виртуоза Даниила Крамера и контрабасиста Сергея Корчагина, легендарный джазовый трубач, многократный обладатель премии "Грэмми" Рэнди Брекер, джазовые вокалистки Лариса Долина и Мариам Мерабова, рок-певица Юлия Чичерина, саксофонист, композитор, арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня и многие другие. Полный список участников марафона Doctor Jazz Party опубликован на сайте koktebel-jazz.ru .

Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети ВКонтакте ria.ru и фестиваля Koktebel Jazz Party, а также на сайте стопкоронавирус.рф. Официальным хэштегом марафона стал #МыВместе.

Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках можно перевести благотворительному фонду помощи взрослым «Живой» (https://livefund.ru),  ставшему оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт.

Музыкант Нильс Вюлькер выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
© Sputnik / Алексей Куденко
Фестиваль Koktebel Jazz Party

Информационные партнеры благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party: телеканалы "Россия 24" и "Россия-Культура", проект The city телеканала "Москва 24", информационный канал Вести.Ru , радиостанция "Вести FM"Радио JAZZ 89.1 FM , поисковая система и интернет-портал  "Яндекс", общероссийская акция взаимопомощи мывместе2020.рфАНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф , радио Sputnik.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева.

Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили  легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский  (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля  занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

Благотворительный фонд помощи взрослым "Живой" был основан в 2010 году для оказания помощи тяжелобольным людям в возрасте от 18 до 60 лет, нуждающимся в срочном лечении и реабилитации. С 2017 года фонд также работает над оказанием помощи российским больницам и социальным учреждениям.

В связи с пандемией коронавируса фонд принял решение о старте проекта по закупке и отправке средств индивидуальной защиты врачам российских больниц в регионах. На 22 апреля фонд оказал помощь 26 больницам по всей России.

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