12:22 01 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Дирижер Ли Отта.

Масштабный онлайн: десятки музыкантов исполнят фронтовые песни

© Photo : Алексей Молчановский
Культура
Получить короткую ссылку
46 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200501/30092219/masshtabnyy-onlayn-desyatki-muzykantov-ispolnyat-frontovye-pesni.html

Восьмого мая на российском телеканале "Культура" состоится показ полуфинала Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту".

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. В конце апреля музыканты-финалисты из разных стран должны были собраться в Крыму и исполнить на своих родных языках российские и советские песни о Великой Отечественной войне.

Но пандемия коронавируса COVID-19 внесла коррективы в планы оргкомитета конкурса, и мероприятие пришлось перевести в онлайн-формат.

Участники полуфинала будут выступать прямо из своих квартир в разных точках планеты. Известные в странах бывшего СССР композиции о Великой Отечественной войне, среди которых "Темная ночь", "Землянка", "Здесь птицы не поют...", "Журавли", "Смуглянка", прозвучат на иностранных языках.

Всего было получено 157 заявок от музыкантов из 37 стран. Жюри отобрало 15 полуфиналистов из Израиля, Италии, Латвии, Португалии, Индонезии, Таиланда, Китая, Испании, Польши, Франции, Сербии, Германии, Аргентины, Албании и Кубы.

Вести полуфинальный концерт фестиваля "Дорога на Ялту" из московской студии будут российские телеведущие Эрнест Мацкявичюс и Татьяна Ремезова. Они помогут координировать выступления конкурсантов и работу членов жюри, которые будут выходить в эфир из дома.

Россияне увидят концерт в записи на телеканале "Культура", зарубежные зрители также смогут посмотреть трансляцию выступления артистов на официальном аккаунте Sputnik в YouTube.

Грандиозная идея

О том, как проходят репетиции оркестра в режиме самоизоляции и о плюсах концерта в интернете, рассказала Sputnik главный дирижер фестиваля "Дорога на Ялту" Ли Отта.

Дирижер Ли Отта
© Photo : Алексей Молчановский
Дирижер Ли Отта.

Выступления полуфиналистов будет сопровождать сводный оркестр, основу которого составит женская инструментальная группа OTTA-orchestra в расширенном составе. К девушкам группы присоединятся музыканты симфонического оркестра. Среди них музыканты из Китая, Беларуси, Латвии, Таиланда, Южной Кореи и Венгрии.

Ли Отта рассказывает, что сейчас репетиции проходят онлайн, - в непростых и вынужденных условиях.

"В отношении процесса: безусловно, музыка – это живая субстанция и нуждается в присутствии музыкантов рядом. Оркестр не может существовать порознь на расстоянии миль и километров. Теряется энергетика. Тем не менее, сейчас жизнью поставлены иные условия и мы, наряду с другими музыкантами Земли, переходим в режим работы, используя новые технологии, которые раньше не особо применяли. Мы очень воодушевлены идеей фестиваля, - она грандиозна! Ее уникальность и масштаб дает нам силы и вдохновение. Такого в мире еще не было и мы счастливы, что вместе с организаторами причастны к ее осуществлению. Мы сейчас полностью заняты, у нас нет свободной минуты. Настолько плотно, насколько мы творим и работаем сейчас, не было никогда!"

Подготовка к фестивалю «Дорога на Ялту» в 2020 году. Слева направо: президент фонда «Гуманитарный мир» Андрей Голодный, художественный руководитель фестиваля Эрнест Мацкявичюс, певец Денис Майданов и его супруга Наталья, руководитель проекта Александр Пилипенко, композитор, певец и музыкант Игорь Корнилов, в кресле сидит дирижер Ольга Таранова – она же Ли Отта.
© Photo : фонд «Гуманитарный мир»
Подготовка к фестивалю «Дорога на Ялту» в 2020 году. Слева направо: президент фонда «Гуманитарный мир» Андрей Голодный, художественный руководитель фестиваля Эрнест Мацкявичюс, певец Денис Майданов и его супруга Наталья, руководитель проекта Александр Пилипенко, композитор, певец и музыкант Игорь Корнилов, в кресле сидит дирижер Ольга Таранова – она же Ли Отта.

Дирижер добавляет, что репетиции музыкантов оркестра, которые так же, как и артисты, готовятся к фестивалю у себя дома, не вызывают проблем с соседями, которые давно уже свыклись с незапланированными концертами.

"Обычно будущие профессиональные музыканты начинают свои занятия с пятилетнего возраста. Так что соседи обречены не только в дни самоизоляции", - шутит девушка.

Мы настроены на правильную волну!

"Когда мне предложили поучаствовать в оркестровках военных песен, я с радостью согласилась. Соприкоснуться с этим материалом было давно моей мечтой.

Песни военных лет искренны, добры, правильны, глубоки и одновременно с тем, просты и легко находят путь к сердцу каждого, – одним словом гениальны. Поработать с таким материалом – удовольствие, но в данном случае нужно действовать по принципу "не навреди". Песни давно стали классикой и у всех на слуху, но, вместе с тем, нужно было привнести в аранжировку нотку современности.

Денис Майданов
© Sputnik / Yana Zaharova
Отстоять историческую правду: фронтовые песни исполнят певцы из 15 стран

Когда мне стали приходить варианты исполнения от исполнителей из разных стран, я буквально испытывала катарсис, иногда плакала, «собирая» песни… - наверное от неожиданности. Проникновенное исполнение конкурсантами – иностранцами песен военных лет, - а было слышно, что они настроены на правильную волну, в сочетании с фонетическим звучанием их языка дало невероятный эффект! Безусловно, слушатель это тоже оценит", – делится Ли Отта.

У онлайн-формата есть свои плюсы

Эрнест Мацкявичюс на сцене фестиваля Дорога на Ялту в 2019 году
© Photo : фонд «Гуманитарный мир»
Общие ценности: фронтовые песни исполнят певцы из 15 стран
Оргкомитет фестиваля до последнего момента надеялся, что удастся осуществить идею живого концерта в Ялте. Но онлайн-формат оказался единственно возможным в настоящее время организовать полуфинал конкурса точно в намеченный срок - в канун 75-летия Великой Победы.

Ли Отта отмечает, самая большая сложность работы в сети – это отсутствие контакта с музыкантами, певцами, зрителями. Однако, безусловно, есть и свои плюсы.

"Онлайн-трансляция доступна любому человеку в любой точке земного шара. Теоретически посмотреть ее может каждый, а в условиях самоизоляции тем более", - рассуждает собеседница Sputnik.

У зрителей будет возможность отдать свой голос за понравившегося участника. Итоги онлайн-голосования учтут во втором туре фестиваля осенью на концерте в Крыму. Конкурсанты, которые наберут наибольшее количество голосов, получат приз зрительских симпатий.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

SunStroke Project о подвиге своих родных в Великой Отечественной
Такого в истории ТВ еще не было: как пройдет онлайн-фестиваль "Дорога на Ялту"
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Онлайн-марафон Doctor Jazz Party


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как выглядела бы Припять сегодня, если бы не авария на ЧАЭС
Как мальчишки освобождали Европу от фашизма
Как мальчишки освобождали Европу от фашизма
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться