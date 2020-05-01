Масштабный онлайн: десятки музыкантов исполнят фронтовые песни

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. В конце апреля музыканты-финалисты из разных стран должны были собраться в Крыму и исполнить на своих родных языках российские и советские песни о Великой Отечественной войне.

Но пандемия коронавируса COVID-19 внесла коррективы в планы оргкомитета конкурса, и мероприятие пришлось перевести в онлайн-формат.

Участники полуфинала будут выступать прямо из своих квартир в разных точках планеты. Известные в странах бывшего СССР композиции о Великой Отечественной войне, среди которых "Темная ночь", "Землянка", "Здесь птицы не поют...", "Журавли", "Смуглянка", прозвучат на иностранных языках.

Всего было получено 157 заявок от музыкантов из 37 стран. Жюри отобрало 15 полуфиналистов из Израиля, Италии, Латвии, Португалии, Индонезии, Таиланда, Китая, Испании, Польши, Франции, Сербии, Германии, Аргентины, Албании и Кубы.

Вести полуфинальный концерт фестиваля "Дорога на Ялту" из московской студии будут российские телеведущие Эрнест Мацкявичюс и Татьяна Ремезова. Они помогут координировать выступления конкурсантов и работу членов жюри, которые будут выходить в эфир из дома.

Россияне увидят концерт в записи на телеканале "Культура", зарубежные зрители также смогут посмотреть трансляцию выступления артистов на официальном аккаунте Sputnik в YouTube.

Грандиозная идея

О том, как проходят репетиции оркестра в режиме самоизоляции и о плюсах концерта в интернете, рассказала Sputnik главный дирижер фестиваля "Дорога на Ялту" Ли Отта.

© Photo : Алексей Молчановский Дирижер Ли Отта.

Выступления полуфиналистов будет сопровождать сводный оркестр, основу которого составит женская инструментальная группа OTTA-orchestra в расширенном составе. К девушкам группы присоединятся музыканты симфонического оркестра. Среди них музыканты из Китая, Беларуси, Латвии, Таиланда, Южной Кореи и Венгрии.

Ли Отта рассказывает, что сейчас репетиции проходят онлайн, - в непростых и вынужденных условиях.

"В отношении процесса: безусловно, музыка – это живая субстанция и нуждается в присутствии музыкантов рядом. Оркестр не может существовать порознь на расстоянии миль и километров. Теряется энергетика. Тем не менее, сейчас жизнью поставлены иные условия и мы, наряду с другими музыкантами Земли, переходим в режим работы, используя новые технологии, которые раньше не особо применяли. Мы очень воодушевлены идеей фестиваля, - она грандиозна! Ее уникальность и масштаб дает нам силы и вдохновение. Такого в мире еще не было и мы счастливы, что вместе с организаторами причастны к ее осуществлению. Мы сейчас полностью заняты, у нас нет свободной минуты. Настолько плотно, насколько мы творим и работаем сейчас, не было никогда!"

© Photo : фонд «Гуманитарный мир» Подготовка к фестивалю «Дорога на Ялту» в 2020 году. Слева направо: президент фонда «Гуманитарный мир» Андрей Голодный, художественный руководитель фестиваля Эрнест Мацкявичюс, певец Денис Майданов и его супруга Наталья, руководитель проекта Александр Пилипенко, композитор, певец и музыкант Игорь Корнилов, в кресле сидит дирижер Ольга Таранова – она же Ли Отта.

Дирижер добавляет, что репетиции музыкантов оркестра, которые так же, как и артисты, готовятся к фестивалю у себя дома, не вызывают проблем с соседями, которые давно уже свыклись с незапланированными концертами.

"Обычно будущие профессиональные музыканты начинают свои занятия с пятилетнего возраста. Так что соседи обречены не только в дни самоизоляции", - шутит девушка.

Мы настроены на правильную волну!

"Когда мне предложили поучаствовать в оркестровках военных песен, я с радостью согласилась. Соприкоснуться с этим материалом было давно моей мечтой.

Песни военных лет искренны, добры, правильны, глубоки и одновременно с тем, просты и легко находят путь к сердцу каждого, – одним словом гениальны. Поработать с таким материалом – удовольствие, но в данном случае нужно действовать по принципу "не навреди". Песни давно стали классикой и у всех на слуху, но, вместе с тем, нужно было привнести в аранжировку нотку современности.

Когда мне стали приходить варианты исполнения от исполнителей из разных стран, я буквально испытывала катарсис, иногда плакала, «собирая» песни… - наверное от неожиданности. Проникновенное исполнение конкурсантами – иностранцами песен военных лет, - а было слышно, что они настроены на правильную волну, в сочетании с фонетическим звучанием их языка дало невероятный эффект! Безусловно, слушатель это тоже оценит", – делится Ли Отта.

У онлайн-формата есть свои плюсы

Оргкомитет фестиваля до последнего момента надеялся, что удастся осуществить идею живого концерта в Ялте. Но онлайн-формат оказался единственно возможным в настоящее время организовать полуфинал конкурса точно в намеченный срок - в канун 75-летия Великой Победы.

Ли Отта отмечает, самая большая сложность работы в сети – это отсутствие контакта с музыкантами, певцами, зрителями. Однако, безусловно, есть и свои плюсы.

"Онлайн-трансляция доступна любому человеку в любой точке земного шара. Теоретически посмотреть ее может каждый, а в условиях самоизоляции тем более", - рассуждает собеседница Sputnik.

У зрителей будет возможность отдать свой голос за понравившегося участника. Итоги онлайн-голосования учтут во втором туре фестиваля осенью на концерте в Крыму. Конкурсанты, которые наберут наибольшее количество голосов, получат приз зрительских симпатий.

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