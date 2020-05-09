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Легенда рока Литл Ричард

Умер музыкант Литл Ричард - автор зажигательных рок-н-ролльных хитов

© AFP 2020 / ANDRE DURAND
Культура
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_culture/20200509/30201547/Umer-muzykant-Litl-Richard---avtor-zazhigatelnykh-rok-n-rollnykh-khitov.html

Свой первый рок-н-ролльный сингл Tutti Frutti Литл Ричард выпустил в ноябре 1955 года, а в 1957 он ушел из эстрады, но вернулся в рок-музыку в 1964 году.

КИШИНЕВ, 9 мая - Sputnik. В США умер один из основателей рок-н-ролла, музыкант и композитор Литл Ричард (настоящее имя  Ричард Уэйн Пенниман). Информацию подтвердил в субботу его сын, сообщает журнал Rolling Stone.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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О причинах смерти пока не сообщается. "Отцу" рок-н-ролла было 87 лет.

Расцвет  творчества музыканта пришелся на 1950-е годы, когда стиль только начал набирать популярность. Его произведения Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille, и др. стали классикой рок-н-ролла.

В 1957 году Литл Ричард внезапно  бросил исполнять рок. На гастролях в Австралии он увидел горящую комету и, восприняв это как знак, решил обратиться к богу, оставив шоу-бизнес. 

Он записал свой дебютный религиозный альбом God Is Real в 1959 году. А вернулся в рок-музыку в 1964 году, но уже менее успешно.

Тем не менее, о влиянии Ричарда на свое творчество неоднократно говорили известнейшие музыканты 1960-х и 1970-х годов, игравшие в самых различных стилях — от Элтона Джона и The Beatles до AC/DC и Motorhead. 

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